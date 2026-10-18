Liberan centros de salud rurales de Guadalupe, Zacatecas, tras cumplirse abasto de medicamentos

Foto: Especial

Después de dos días de toma de los centros de salud por parte de derechohabientes, se logró el abastecimiento de medicamentos en nueve centros de salud en el municipio de Guadalupe en Zacatecas, con lo que concluyó la toma de instalaciones y se reanudaron las actividades.

Los manifestantes señalan que la falta de medicinas deteriora padecimientos crónicos por la interrupción de tratamientos.

Mientras que el secretario general de la Asamblea Comunal Revolucionaria (ACR) Sección 2, Francisco Martínez, explicó que hay medicamentos esenciales para la derechohabiencia de la región.

“El día de ayer el abasto se encontraba a un 40 % de medicamento y se va a dejar el día de hoy a un 98 %… son medicamentos para enfermedades crónicas en lo que nosotros estamos haciendo hincapié, por ejemplo, el tema de la insulina. O sea, en nuestras comunidades hay muchos habitantes con la situación de diabetes, entonces la insulina es primordial” Francisco Martínez / líder comunero

El cargamento de medicamentos faltantes para la atención médica fue entregado formalmente al Comité de Lucha.

“Paracetamol, ibuprofeno, suspensión, ibuprofeno tableta, sueros analgésicos… naproxeno, clorafenicol, clorafenicol, intravenosa, omeprazol, loratadina jarabe” Personal de salud

Luego de la entrega de medicamentos e insumos requeridos, las clínicas fueron liberadas y se reanudaron los servicios de salud en las comunidades.

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