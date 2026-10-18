Disturbios del sábado en Francia dejan más de 1,200 detenidos y 150 policías heridos

Foto: Reuters

El primer ministro de Francia, Sebastian Lecornu, informó este sábado que los disturbios provocados por las multitudinarias movilizaciones en gran parte del país –contra la mala situación de la educación pública, el elevado coste de la vida y la violencia policial, entre otras– dejaron más de mil 200 detenciones y 150 policías heridos.

En conferencia de prensa, Lecornu detalló las más de mil 200 detenciones, que relacionó con “perfiles extremadamente peligrosos”. Asimismo, tachó de “milagro” el hecho de que el balance de heridos no sea “más grave”, fijado en 150 policías heridos en todo el país, dada la naturaleza de las protestas.

De este modo, Lecornu aprovechó para acusar a La Francia Insumisa, formación liderada por el político de izquierdas Jean-Luc Mélenchon, de “estar del lado de los alborotadores”.

“O se está del lado de la República –y, por tanto, de las fuerzas del orden, de quienes protegen a las personas y sus bienes y hacen cumplir la ley– o del de los alborotadores”, aseveró durante una visita a los agentes desplegados en el centro de París, tras dar por alcanzado un “punto de no retorno”.

Ante una jornada de protestas salpicada por incidentes violentos, el primer ministro insistió en que “ha llegado el momento de elegir bando”, dirigiéndose directamente al partido de Mélenchon, con el que mantiene un enconado enfrentamiento desde el inicio de las movilizaciones estudiantiles y en vista de las próximas elecciones generales previstas en Francia para abril y mayo de 2027.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.