Cita para comprar un auto en Puebla termina en asalto armado; les roban 140 mil pesos tras contactarlos por Facebook

Asalto en Pueblas tras falsa oferta en Facebook. Foto: Genaro Zepeda

Una supuesta oferta de automóvil publicada en Facebook terminó en un violento asalto a mano armada en San Martín Texmelucan, Puebla. Tres personas fueron despojadas de 140 mil pesos en efectivo tras la cita para la presunta transacción.

El atraco ocurrió alrededor de las 13:30 horas del sábado, en una calle cercana a las antiguas instalaciones de la escuela Bernal, donde las víctimas habían acordado encontrarse con el supuesto vendedor para concretar la compra del vehículo.

Delincuentes citan a compradores y los despojan de dinero

A través de Facebook, las víctimas contactaron al anunciante mediante y acudieron al lugar con el dinero en efectivo. Sin embargo, al llegar fueron interceptadas por tres hombres armados y una mujer, quienes vestían ropa negra y viajaban en dos motocicletas.

Los agresores amagaron a los compradores y los obligaron a entregar los 140 mil pesos destinados a la adquisición del automóvil. Una cámara de videovigilancia captó el momento del asalto.

Después de cometer el robo, los responsables escaparon en las motocicletas con rumbo desconocido.

Falsas ventas de vehículos acumulan antecedentes en Texmelucan

Este caso se suma a otros atracos relacionados con supuestas ofertas de automóviles difundidas en redes sociales en San Martín Texmelucan. De acuerdo con colectivos, este tipo de hechos ha dejado al menos siete personas asesinadas, entre ellas un menor de 10 años.

En enero de 2026, dos personas fueron asaltadas en hechos distintos en San Baltazar Temaxcalac y Santa María Moyotzingo, juntas auxiliares del municipio. Ambas habían sido citadas mediante redes sociales para comprar vehículos y, en conjunto, perdieron más de 100 mil pesos.

En mayo, otro comprador fue despojado de 50 mil pesos en Santa María Moyotzingo. Posteriormente, policías municipales detuvieron a dos presuntos responsables.

Además, en septiembre de 2026, autoridades municipales y federales detuvieron a seis personas en San Francisco Tepeyecac, presuntamente relacionadas con fraudes mediante redes sociales, robos y otros delitos.

Recomiendan medidas de seguridad al comprar un automóvil

Ante esta modalidad delictiva, autoridades recomiendan desconfiar de vehículos anunciados a precios muy inferiores a su valor comercial, evitar llevar grandes cantidades de efectivo y no acudir a lugares apartados para cerrar una operación.

Para evitar ser víctima de un asalto, también se puede solicitar acompañamiento gratuito de la Policía Municipal o Estatal a fin de reducir los riesgos durante la compraventa.

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