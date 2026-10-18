Guardia Costera de EE. UU. rescata a 16, entre ellos 2 mexicanos, tras naufragio frente a Ensenada; buscan 11 desaparecidos

Labores de rescate en el mar. Foto: Reuters | Ilustrativa

La Guardia Costera de Estados Unidos rescató a 16 personas, dos de ellas de origen mexicano, luego de un naufragio frente a las costas de Ensenada, Baja California. De acuerdo con la autoridad estadounidense, al menos, 11 personas se encuentran desaparecidas tras el percance. Reportes señalan que uno de los sobrevivientes tenía heridas por mordida de tiburón.

Los vigilantes del Sector de la Guardia Costera de San Diego recibieron una llamada de socorro por radio alrededor de la 1:00 de la mañana del viernes, al arribo de los equipos de rescate a la zona, encontraron a varias personas aferradas entre sí y a restos del barco para mantenerse a flote.

Rescatan a 16 personas; dos mexicanos entre los sobrevivientes

La Guardia Costera confirmó que dos de las personas rescatadas son mexicanas. Los sobrevivientes fueron trasladados en helicóptero a San Diego, California, para recibir atención médica.

Una de las personas rescatadas recibió tratamiento por una presunta mordedura de tiburón, mientras que otras dos fueron atendidas por exposición al frío. Además, las autoridades reportaron que dos pacientes se encontraban en estado crítico.

La agencia AP reportó que tres personas fueron llevadas al Hospital Scripps Mercy San Diego. Otras tres fueron evaluadas en el Hospital Scripps Memorial La Jolla y posteriormente dadas de alta.

Hasta el momento, no se ha determinado el origen ni el destino de la embarcación, tampoco el motivo de su viaje o el tipo de barco en el que se trasladaban las personas.

Continúa búsqueda de 11 personas desaparecidas

La Guardia Costera y la Armada de Estados Unidos mantienen un operativo para localizar a las 11 personas desaparecidas, con apoyo de dos helicópteros, un avión, un buque guardacostas y una embarcación de combate de la Marina estadounidense.

La Armada de México también desplegó una operación de búsqueda y rescate desde Ensenada.

El teniente de la Guardia Costera Santiago Tamburini señaló que la zona es utilizada por embarcaciones pesqueras y recreativas, aunque también es conocida por ser una ruta presuntamente empleada para el contrabando de migrantes hacia Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades no han confirmado qué actividad realizaba la embarcación siniestrada.

Sobre las condiciones del mar, un meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en San Diego informó que se registraron vientos de aproximadamente 18.5 kilómetros por hora y olas de hasta 1.5 metros.

Autoridades advierten sobre los riesgos en el mar

El capitán Robert Tucker, comandante del Sector de la Guardia Costera de San Diego, advirtió sobre los peligros de salir al mar en embarcaciones con un número elevado de personas.

Según el funcionario, la embarcación seguía una ruta utilizada habitualmente en operaciones ilegales de contrabando marítimo. También señaló que las condiciones marítimas pueden cambiar rápidamente y poner en riesgo la vida de quienes viajan a bordo.

“Este caso destaca los peligros extremos de salir al mar. El barco tenía un gran número de personas a bordo y seguía una ruta que normalmente se utiliza en operaciones ilegales de contrabando marítimo. Las condiciones en el mar son imperdonables y pueden resultar rápidamente en la muerte”, Capitán. Robert Tucker, comandante del Sector de la Guardia Costera de San Diego.

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