“Chicas Tristes” llega al Festival de Morelia con una historia sobre el dolor y la esperanza

Se presenta en la edición 24 del Festival de Cine de Morelia. Foto: Alberto Estrada

La tristeza, las heridas que deja la violencia y la fuerza que surge de la amistad son algunos de los temas que aborda “Chicas Tristes”, película dirigida por Fernanda Tovar y que se presenta en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

La realizadora buscó contar una historia sobre el dolor desde una perspectiva luminosa, en la que la compañía y la empatía se convierten en una fuente de esperanza.

Tovar explicó que el título surgió durante su participación en una residencia cinematográfica, cuando una asesora argentina le hizo notar que la historia no hablaba de una sola mujer, sino de dos chicas que atravesaban experiencias dolorosas. Así, lo que inicialmente se llamaba “Una chica triste” se transformó en “Chicas Tristes”.

Para la directora, el nombre también representa una tristeza silenciosa que muchas mujeres comparten y que, en ocasiones, permanece oculta.

Recordó que durante mucho tiempo observó a mujeres de su familia que parecían tristes sin que ella comprendiera las razones, hasta que comenzó a relacionar esos sentimientos con la violencia que se vive y de las que pocas veces se habla.

“Yo sentía que hay como una tristeza medio secreta, medio invisible, que compartimos las mujeres”, explicó Tovar, quien considera que las experiencias particulares de cada personaje permiten reconocer una realidad colectiva y generar empatía entre quienes han atravesado situaciones similares.

La amistad como refugio ante la tristeza

Aunque las protagonistas enfrentan circunstancias complejas, la cineasta destacó que el rodaje se desarrolló en un ambiente de alegría y compañerismo.

Para las actrices Rocío Guzmán y Darana Álvarez, esa convivencia también fue fundamental para acercarse a sus personajes y explorar sus emociones sin que la tristeza se convirtiera en una experiencia solitaria.

Rocío Guzmán dijo que el proceso fue como una manera amable de vivir las emociones difíciles, pues el diálogo constante entre el equipo permitió compartir lo que sentían.

“Es bonito habitar la tristeza desde ese lugar porque no sientes como que te ahogas”, comentó, al explicar que el acompañamiento hizo más llevadero el acercamiento a los momentos dolorosos de la historia.

Por su parte, Álvarez coincidió en que, curiosamente, la tristeza de los personajes se exploró desde un entorno feliz. La buena relación entre el elenco y el equipo de producción les permitió sumergirse en las emociones de la película, además de dejarles una reflexión sobre la importancia de las personas que las rodean. “Somos la gente de la que nos rodeamos”, señaló.

“Chicas Tristes” aborda la violencia sexual desde la esperanza

La directora subrayó que el propósito nunca fue hacer una película centrada únicamente en aquello que destruye a las personas, sino en lo que les permite seguir adelante. Por ello, decidió abordar un tema tan complejo y doloroso como la violencia sexual desde una mirada que también diera espacio a la esperanza, la solidaridad y el acompañamiento.

“Nosotros intentamos hacer, no la película sobre lo que te mata, sino la película de lo que te mantiene con vida”, expresó Tovar, al destacar que la amistad puede convertirse en un respaldo fundamental para quienes enfrentan experiencias traumáticas.

Con “Chicas Tristes”, Fernanda Tovar propone mirar más allá del dolor individual y reconocer la fuerza que puede surgir cuando las mujeres encuentran un espacio seguro para hablar, escucharse y acompañarse.

En su paso por el Festival Internacional de Cine de Morelia, la cinta invita a reflexionar sobre la violencia sexual y a recordar que, incluso en medio de las experiencias más difíciles, la empatía y la solidaridad pueden abrir caminos hacia la esperanza.

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