Sólo con bolsa transparente: las reglas de FIFA para ingresar a los estadios del Mundial 2026

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Sólo bolsas transparentes en los estadios. Foto: Cuartoscuro / Shutterstock

Los aficionados que asistan a los partidos del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá deberán tomar en cuenta una regla para entrar a los estadios, la FIFA únicamente permitirá el ingreso de bolsas transparentes que cumplan con medidas específicas, mientras que las mochilas y otros tipos de bolsos estarán prohibidos.

La medida forma parte de las políticas de seguridad implementadas por el organismo rector del futbol mundial para agilizar los accesos y facilitar las revisiones en los inmuebles que albergarán encuentros de la justa mundialista.

De acuerdo con el reglamento publicado por la FIFA, todos los estadios operados por el organismo seguirán una política de bolsas transparentes para mantener un proceso de ingreso seguro y eficiente.

“Todos los estadios operados por FIFA siguen una política de bolsas transparentes con el fin de mantener un proceso de acceso seguro y eficiente. Tomen en cuenta que a los aficionados sólo se les permitirá el ingreso al estadio con cierto tipo de bolsas. Solamente están permitidas bolsas transparentes hechas de plástico, vinil o PVC”, señala la FIFA.

¿Qué bolsas sí estarán permitidas?

Aunque se permitirá ingresar con bolsas transparentes, estas deberán cumplir con dimensiones específicas. La FIFA establece que únicamente podrán entrar bolsas de plástico, vinilo o PVC transparentes con un tamaño máximo de 30 x 15 x 30 centímetros.

También se autorizarán carteras o bolsos compactos tipo clutch, siempre que no superen los 11.5 x 16.5 centímetros. Todos los artículos serán inspeccionados en los filtros de acceso antes de entrar al estadio.

Para los aficionados esta medida puede resultar novedosa, pero en realidad ya es una práctica común en eventos masivos, sobre todo en México, festivales de música como el EDC o el Corona Capital exigen el uso de bolsas transparentes, mientras que en diversos estadios de Estados Unidos la política lleva años aplicándose en partidos de la NFL, MLS y otros eventos deportivos.

¿Qué objetos sí puedes llevar al estadio?

La FIFA recomienda acudir únicamente con lo indispensable para evitar retrasos o inconvenientes durante las revisiones de seguridad. Entre los artículos permitidos se encuentran:

Celular

Boleto del partido

Identificación oficial

Bolsa transparente de hasta 30 x 15 x 30 centímetros

Cartera pequeña o bolso tipo clutch de hasta 11.5 x 16.5 centímetros

Power bank pequeña de máximo 12 x 17 centímetros

Impermeable ligero en caso de lluvia

Medicamentos indispensables

Banderas o carteles autorizados con dimensiones máximas de 2 x 1.5 metros

Las cámaras de los teléfonos celulares también están permitidas, aunque existen restricciones para equipos de grabación profesionales

Además de las mochilas, la FIFA ha establecido una extensa lista de artículos que no podrán ingresar a los estadios mundialistas. Entre ellos destacan:

Mochilas, maletas y bolsas grandes no transparentes

Fundas de cámaras o equipo profesional de grabación

Cámaras profesionales de video

Tripiés, monopiés, selfie sticks y estabilizadores

Comida y bebidas adquiridas fuera del estadio

Botellas reutilizables

Paraguas y sombrillas

Vuvuzelas

Silbatos

Bocinas de aire

Altavoces y megáfonos

Vapeadores

Cigarros y productos de tabaco

Encendedores y cerillos

Drones

Apuntadores láser

Bengalas

Artículos pirotécnicos

Generadores de humo

Objetos con mensajes políticos, comerciales, discriminatorios u ofensivos

Asimismo, la FIFA recuerda que el consumo de bebidas alcohólicas sólo estará permitido en áreas autorizadas dentro de los estadios y con productos adquiridos en el inmueble, también estará prohibido fumar o vapear en las instalaciones.

Las reglas aplicarán en todas las sedes

El Código de Conducta de la FIFA será obligatorio en los estadios de México, Estados Unidos y Canadá, por lo que las mismas restricciones se aplicarán, independientemente de la ciudad sede.

El objetivo es garantizar la seguridad de los asistentes y evitar situaciones que puedan afectar el desarrollo de los encuentros.

Por ello, la principal recomendación para quienes planean asistir a algún partido del Mundial 2026 es sencilla: llevar únicamente el boleto, identificación, celular, una bolsa transparente autorizada y los objetos indispensables. De esta manera podrán agilizar su ingreso y disfrutar de la experiencia mundialista sin contratiempos desde antes del silbatazo inicial.

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