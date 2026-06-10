¿Francia, España o Argentina? Los favoritos para ganar el Mundial 2026, según la IA y expertos

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Favoritos para ganar el Mundial. Foto: AFP

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a un día de comenzar y como ocurre en la previa de cada edición surgen las predicciones sobre el próximo campeón o las selecciones que estarán eliminadas en la primera fase. En esta ocasión la inteligencia artificial, las supercomputadoras y expertos coinciden en que existe un grupo reducido de selecciones que parten con ventaja sobre el resto.

Mientras algunas proyecciones destacan el poderío de Francia y otras colocan a España como la principal candidata, la vigente campeona del mundo sigue apareciendo entre las favoritas para conquistar el torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Francia, la principal favorita para los analistas

De acuerdo con un informe de Bank of America Global Research, Francia es la selección con mayores probabilidades de ganar el Mundial 2026.

Los analistas destacaron la profundidad de la plantilla francesa, así como la presencia de figuras consolidadas en prácticamente todas las líneas del campo. El reporte también señaló que Kylian Mbappé es el principal candidato para terminar como máximo goleador del torneo.

La confianza en los franceses no es casualidad, pues el conjunto dirigido por Didier Deschamps ha sido una de las selecciones más consistentes de la última década, tras conquistar el Mundial de Rusia 2018 y alcanzar la final de Qatar 2022.

Además, ESPN ubicó a Francia en la cima de su Power Ranking rumbo al Mundial 2026, destacando la calidad y profundidad de una plantilla encabezada por Kylian Mbappé.

España, la favorita de la inteligencia artificial

Si se toma en cuenta a la inteligencia artificial, España aparece como la principal candidata para conquistar la Copa del Mundo.

Según la supercomputadora de Opta Analyst, que realizó miles de simulaciones del torneo utilizando datos estadísticos, resultados recientes y rendimiento de los equipos, La Roja cuenta con las mayores probabilidades de levantar el trofeo.

El modelo estadístico sitúa a España por encima de otras potencias como Francia, Inglaterra y Argentina, impulsada por una generación que combina juventud y experiencia.

El análisis destaca a Lamine Yamal, Pedri, Rodri y Nico Williams han convertido a la selección española en uno de los equipos más sólidos del panorama internacional. Además, su reciente conquista de la Eurocopa fortaleció la percepción de que llega al Mundial en uno de los mejores momentos de los últimos años.

Opta Analyst sitúa a España con un 17% de probabilidades de ganar el torneo, mientras que le sigue Francia con el 14.1%, Inglaterra sigue con el 11.8% y Argentina se queda cuarto con el 8.7%.

¿México puede ser campeón del mundo?

En el caso de México se queda en el puesto 13 de 48 selecciones con el 1.3% de probabilidades de ser campeón.

Mientras que los análisis de ESPN y BofA no sitúan a México entre los favoritos para ganar el certamen.

Argentina quiere defender su corona

La tercera selección que más se repite entre las predicciones es Argentina.

De acuerdo con el ranking de favoritos elaborado por ESPN, rumbo al Mundial 2026, la Albiceleste forma parte del grupo de equipos con posibilidades reales de pelear por el campeonato junto con Francia, España, Brasil e Inglaterra.

Aunque las simulaciones de Opta no la colocan en el primer lugar, sí la mantienen dentro del grupo de selecciones con más probabilidades de llegar a las últimas rondas del torneo.

La experiencia de haber conquistado el Mundial de Qatar 2022 es uno de los factores que más valoran los especialistas. Además, el equipo mantiene una base importante de futbolistas que participaron en aquella histórica campaña.

A ello se suma la expectativa por Lionel Messi, quien estaría disputando su sexta Copa del Mundo de su carrera y probablemente la última, el argentino buscará un nuevo capítulo en una trayectoria considerada como una de las más importantes en la historia del futbol.

Portugal aparece entre los favoritos, aunque no encabeza las listas, sin embargo, el factor Cristiano Ronaldo puede ser decisivo para llevar a los europeos a las instancias finales, en lo que sería el último mundial de CR7.

¿Y Brasil e Inglaterra?

Aunque Francia, España y Argentina aparecen como las selecciones más mencionadas por modelos estadísticos y especialistas, Brasil e Inglaterra se mantienen muy cerca en las predicciones.

Según ESPN, ambas selecciones integran el grupo de candidatos con mayores posibilidades de conquistar el Mundial. Por su parte, la supercomputadora de Opta coloca a Inglaterra en tercer lugar y a Brasil en séptimo.

Sin embargo, al combinar las proyecciones de inteligencia artificial con los análisis de expertos y rankings especializados, Francia, España y Argentina son las selecciones que más consenso generan como favoritas para levantar la Copa del Mundo 2026.

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