La Fórmula 1 podría cancelar los GP de Bahréin y Arabia Saudita por conflicto en Medio Oriente

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Cancelarían el GP de Bahréin y Arabia Saudita. Foto: AFP

La temporada 2026 de la Fórmula 1 podría sufrir un importante ajuste en su calendario, de acuerdo con un reporte de Sky Sports, la categoría analiza cancelar el Gran Premio de Bahréin y el Gran Premio de Arabia Saudita, previstos para abril, debido a la creciente tensión geopolítica en Medio Oriente, de confirmarse la decisión, el campeonato pasaría de 24 a 22 carreras en el calendario.

El Gran Premio de Bahréin estaba programado como la cuarta ronda de la temporada del 10 al 12 de abril en el Circuito Internacional de Sakhir, mientras que una semana después la categoría debía trasladarse a Jeddah para disputar el Gran Premio de Arabia Saudita del 17 al 19 de abril en su circuito urbano. Ambos eventos forman parte de la etapa inicial del campeonato y suelen marcar el ritmo competitivo de las primeras carreras del año.

Sin embargo, la escalada del conflicto en Medio Oriente ha encendido las alertas dentro del paddock, tanto la Fórmula 1 como la Federación Internacional del Automóvil tienen como prioridad absoluta la seguridad de todo el personal que acompaña al campeonato.

Cada fin de semana se movilizan más de 3 mil integrantes del paddock, entre pilotos, ingenieros, mecánicos, directivos y personal técnico, además de proveedores, medios de comunicación y personal logístico.

De acuerdo con el reporte, las conversaciones sobre la viabilidad de mantener ambas carreras comenzaron semanas atrás, pero la situación en la región se habría vuelto más compleja en los últimos días. La decisión final podría anunciarse durante el Gran Premio de China, donde actualmente se encuentra el campeonato disputando la segunda fecha de la temporada.

Si finalmente se confirma la cancelación de ambas pruebas, el calendario de la Fórmula 1 tendría un vacío importante en el inicio del campeonato. La temporada pasaría directamente del Gran Premio de Japón, programado del 27 al 29 de marzo en Suzuka, al Gran Premio de Miami, previsto del 1 al 3 de mayo en Estados Unidos, generando una pausa cercana a cinco semanas.

¿Se pueden sustituír estas carreras?

En medio de la incertidumbre también han surgido versiones sobre posibles circuitos sustitutos para cubrir las fechas de abril.

Entre las opciones mencionadas se encuentran el Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari en Imola, Italia, y el Autódromo Internacional do Algarve en Portimão, Portugal, sedes que ya han albergado carreras recientes de la categoría. No obstante, las mismas fuentes señalan que el margen de tiempo sería demasiado corto para organizar dos eventos adicionales con toda la logística que requiere el campeonato.

En caso de confirmarse la suspensión de Bahréin y Arabia Saudita, la Fórmula 1 afrontaría una temporada 2026 reducida a 22 Grandes Premios. La medida reflejaría uno de los impactos más visibles que el actual contexto geopolítico podría tener en el calendario deportivo internacional.

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