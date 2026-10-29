Gilberto Mora regresa y Xolos le saca el empate al América

América dejó escapar la oportunidad de ampliar su ventaja en el liderato del Apertura 2026, luego de empatar 1-1 frente a los Xolos de Tijuana en el partido pendiente de la jornada 7, disputado este miércoles 28 de octubre en el Estadio Banorte. Las Águilas generaron las oportunidades más claras del encuentro, pero se encontraron con un Antonio ‘Toño’ Rodríguez que registró siete atajadas para impedir la remontada azulcrema, en una noche que también marcó el regreso de Gilberto Mora a las canchas después de más de un mes de ausencia.

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