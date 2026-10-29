¿Quién fue Cuauhtémoc Cárdenas y cuál fue su legado político en México?

Este miércoles se confirmó el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano a los 92 años de edad, histórico líder de la izquierda mexicana.

Ingeniero civil por la UNAM e hijo del expresidente Lázaro Cárdenas, inició su trayectoria política en 1961. Militó en el PRI, fue senador y gobernador de Michoacán entre 1980 y 1986.

Más tarde, fundó el PRD, contendió tres veces por la presidencia y en 1997 se convirtió en el primer jefe de gobierno de la Ciudad de México elegido por voto popular y desde aquel trinfo la Ciudad no ha cambiado y sigue siendo de izquierda.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento. Es un hombre importante al que la democracia mexicana le debe tanto.

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