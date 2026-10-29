Sheinbaum lamenta fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas: “transformó la vida política de nuestro país”

Fallece Cuauhtémoc Cárdenas, histórico líder opositor en México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió, un mensaje en el que lamenta el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a quien reconoce por su participación en la historia política de México y quien “transformó la vida política de nuestro país”.

En el mensaje de su cuenta en X, la mandataria destaca el papel de Cárdenas en el movimiento democrático de 1988 y expresa condolencias a sus familiares. Describe a Cárdenas como un hombre de principios firmes que contribuyó a transformar la vida política del país.

La presidenta recuerda su participación en las elecciones de 1988, cuando encabezó un movimiento democrático pacífico que, según sus palabras, reunió las demandas de cambio de millones de mexicanos.

También sostiene que Cárdenas debió haber sido reconocido como presidente tras aquella jornada electoral.

Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, un hombre de principios firmes, que transformó la vida política de nuestro país.



Su papel en la historia contemporánea de México es fundamental. En 1988 abanderó un movimiento democrático… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 29, 2026

Sheinbaum recuerda el legado político de Cárdenas

La publicación también hace referencia a la trayectoria de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo del expresidente Lázaro Cárdenas.

Sheinbaum señala que el ingeniero mantuvo una postura vinculada con la defensa de la soberanía nacional y las causas sociales. Asimismo, considera que su trayectoria y convicciones republicanas forman parte de su legado en la historia contemporánea de México.

En la parte final del mensaje, la presidenta expresa sus condolencias a Lázaro, Cuauhtémoc y Camila, así como al resto de la familia, amigos y seres queridos del ingeniero.

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