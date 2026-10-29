Cárdenas impulsó una ruptura con el PRI y abrió una nueva etapa para la oposición: Carlos Illades

La muerte de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano provocó reacciones por su papel en la historia política de México. El historiador Carlos Illades Aguiar destacó que el ingeniero fue una figura clave en la construcción de la democracia y en la transformación de la izquierda mexicana.

Durante una entrevista con José Càrdenas, el profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) señaló que Cárdenas impulsó una ruptura con el PRI y abrió una nueva etapa para la oposición política.

El historiador explicó que Cuauhtémoc Cárdenas tuvo un papel crucial en la etapa final del predominio político del PRI, principalmente por su participación en la creación de la Corriente Democrática y, posteriormente, del Frente Democrático Nacional.

Illades recordó que, a diferencia de su padre, el expresidente Lázaro Cárdenas, el ingeniero sí rompió con el PRI durante el proceso político de 1987 y 1988.

También se destacó en la entrevista que su participación política se desarrolló por una vía pacífica y democrática, pese a contar con un amplio respaldo de seguidores.

Para el especialista, Cárdenas representó una corriente importante de la izquierda nacionalista mexicana.

La elección de 1988 y su papel en la democracia mexicana

Uno de los momentos más importantes de su trayectoria fue la elección presidencial de 1988, cuyos resultados, según Illades, todavía generan dudas.

El historiador recordó la llamada caída del sistema y señaló que el resultado reconocido entonces por el organismo electoral representó una votación sin precedentes para la izquierda mexicana.

Aunque Cuauhtémoc Cárdenas fue candidato presidencial en tres ocasiones, nunca llegó a ocupar la Presidencia de México.

Illades consideró que su legado merece un homenaje y una reflexión sobre los cambios que impulsó en el sistema político del país. Además, señaló que su ausencia deja un espacio difícil de ocupar dentro de la izquierda mexicana.

“No veo a nadie, digamos, de ese perfil”, expresó el historiador al hablar sobre posibles figuras que pudieran retomar su papel político.

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