Muerte de Cuauhtémoc Cárdenas provoca reacciones en redes
Ricardo Monreal, Ignacio Mier y otros políticos reaccionan en redes tras la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas.
La muerte de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a los 92 años, este miércoles 28 de octubre de 2026, generó publicaciones en redes sociales de políticos, legisladores e instituciones mexicanas.
Entre las cuentas que difundieron mensajes relacionados con el fallecimiento del fundador del PRD se encuentran las de Ricardo Monreal, Ignacio Mier, Graco Ramírez, José Narro y los senadores de Morena.
Reacciones por la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas
En X se registraron publicaciones de distintos actores políticos e instituciones. Entre las cuentas que compartieron mensajes se encuentra la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el expresidente Andrés Manuel Lópz Obrador
También se compartieron publicaciones desde las cuentas oficiales de Morena en el Senado, Buen Gobierno México y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
¿Quién fue Cuauhtémoc Cárdenas?
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano nació el 1 de mayo de 1934. Fue hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río y de Amalia Solórzano.
Durante su trayectoria política fue gobernador de Michoacán, participó en la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y compitió por la Presidencia de México en tres ocasiones: 1988, 1994 y 2000.
En 1997 se convirtió en el primer jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal elegido mediante el voto ciudadano.
Su participación en la política mexicana también estuvo relacionada con la ruptura de un grupo de políticos con el PRI durante la década de 1980 y la posterior formación del PRD.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.