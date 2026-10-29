Muerte de Cuauhtémoc Cárdenas provoca reacciones en redes

La muerte de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a los 92 años, este miércoles 28 de octubre de 2026, generó publicaciones en redes sociales de políticos, legisladores e instituciones mexicanas.

Entre las cuentas que difundieron mensajes relacionados con el fallecimiento del fundador del PRD se encuentran las de Ricardo Monreal, Ignacio Mier, Graco Ramírez, José Narro y los senadores de Morena.

Reacciones por la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas

En X se registraron publicaciones de distintos actores políticos e instituciones. Entre las cuentas que compartieron mensajes se encuentra la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el expresidente Andrés Manuel Lópz Obrador

Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, un hombre de principios firmes, que transformó la vida política de nuestro país.



Su papel en la historia contemporánea de México es fundamental. En 1988 abanderó un movimiento democrático… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 29, 2026

Se fue mi amigo y líder de la transición democrática Cuauhtemoc Cárdenas. Se quedó pendiente nuestra próxima cita para comer y platicar. Mi abrazo fraterno y solidario a Lázaro, Cuauhtémoc y Camila. Hasta siempre Ingeniero — Graco Ramírez (@gracoramirez) October 29, 2026

Mando un abrazo a familiares, amigos y compañeros por el lamentable fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, precursor del movimiento democrático en la historia reciente de México.



Sin él, otra sería la realidad política del país. Fue un transformador; nos deja… — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 29, 2026

Lamento profundamente el fallecimiento del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, una figura destacada de la vida política de México, cuya trayectoria dejó una huella importante en la historia democrática de nuestro país.



Mi solidaridad y más sinceras condolencias a su familia,… pic.twitter.com/Jk6Kgb9tWz — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) October 29, 2026

Lamento profundamente el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Fue un hombre íntegro, un demócrata de convicciones firmes y un referente indiscutible de la izquierda mexicana. Fue mi amigo y su ejemplo y congruencia permanecen. Un abrazo solidario a Lázaro,… pic.twitter.com/h63RX6bnxP — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 29, 2026

También se compartieron publicaciones desde las cuentas oficiales de Morena en el Senado, Buen Gobierno México y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno lamenta el sensible fallecimiento del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos. pic.twitter.com/nPtY3iN4gk — Buen Gobierno México 🇲🇽 (@BuenGobierno_mx) October 29, 2026

Las y los senadores de morena lamentamos profundamente el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, referente de la izquierda mexicana cuya lucha por la democracia y la transformación de México dejó huella en nuestra historia.



Expresamos nuestras condolencias a sus… pic.twitter.com/1zeghFIjNb — Senadores Morena (@MorenaSenadores) October 29, 2026

¿Quién fue Cuauhtémoc Cárdenas?

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano nació el 1 de mayo de 1934. Fue hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río y de Amalia Solórzano.

Durante su trayectoria política fue gobernador de Michoacán, participó en la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y compitió por la Presidencia de México en tres ocasiones: 1988, 1994 y 2000.

En 1997 se convirtió en el primer jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal elegido mediante el voto ciudadano.

Su participación en la política mexicana también estuvo relacionada con la ruptura de un grupo de políticos con el PRI durante la década de 1980 y la posterior formación del PRD.

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