¿Cambiará el INE? Blanca Cruz y Taddei coincidieron en 88% de las votaciones analizadas

¿Cambiará la dinámica del Consejo? Foto: Cuartoscuro

La llegada de Blanca Cruz García a la presidencia provisional del Instituto Nacional Electoral (INE) abre una pregunta: ¿habrá un cambio real en la forma de tomar decisiones dentro del organismo o continuará la dinámica que caracterizó la gestión de Guadalupe Taddei?

Un análisis del Observatorio Permanente de Integridad Electoral (OPINE) documentó que ambas coincidieron en el sentido de sus votos en el 88% de los casos estudiados.

Blanca Cruz y Guadalupe Taddei coincidieron en 88% de las votaciones

OPINE analizó 58 votaciones divididas del Consejo General del INE, realizadas entre abril y septiembre. De acuerdo con los datos presentados en el informe, Blanca Cruz y Guadalupe Taddei votaron en el mismo sentido en el 88% de los casos.

El informe también identificó coincidencias entre Cruz y otros consejeros:

Jorge Montaño

Arturo Chávez

Frida Gómez Puga

Norma de la Cruz

Según el análisis, los integrantes de ese bloque mayoritario coincidieron entre sí en porcentajes de entre 88 y 100% de las votaciones revisadas.

El observatorio había advertido previamente que, si Taddei dejaba la presidencia del organismo, su relevo podía provenir de ese grupo. Finalmente, Blanca Cruz fue designada por unanimidad para encabezar provisionalmente el instituto.

Blanca Cruz promete transparencia e investigaciones en el INE

En su primer mensaje como presidenta provisional, Cruz García afirmó que su responsabilidad será facilitar el diálogo y promover decisiones transparentes dentro del Consejo General.

“A la Presidencia corresponde facilitar el diálogo y contribuir a que las decisiones se adopten con transparencia, independencia y apego a la ley. Ninguna responsabilidad individual está por encima de la responsabilidad colectiva de este Consejo General”, señaló.

Sobre las investigaciones relacionadas con la gestión anterior, la presidenta provisional aseguró que las áreas del instituto deberán colaborar con las autoridades competentes y entregar la información que les sea requerida.

“El órgano interno de control contará con pleno respeto a su autonomía técnica y de gestión”, declaró. Añadió que se facilitará la coordinación correspondiente con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La salida de Taddei y la llegada de Cruz abren una nueva etapa en la conducción del organismo electoral. Sin embargo, el análisis de OPINE pone sobre la mesa los antecedentes de votación de la nueva presidenta provisional y sus coincidencias con la administración anterior.

El reto de Blanca Cruz rumbo a las elecciones de 2027

Con el proceso electoral de 2027, uno de los temas centrales será observar cómo se toman las decisiones dentro del Consejo General del INE durante la presidencia provisional de Cruz García.

La funcionaria ha expresado su compromiso con el diálogo, la transparencia y la colaboración con las instancias encargadas de investigar posibles irregularidades.

El desarrollo de las revisiones y las decisiones que adopte el Consejo General permitirán conocer los siguientes pasos del instituto, mientras se busca esclarecer los señalamientos relacionados con la gestión de Guadalupe Taddei.

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