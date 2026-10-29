¿Quién fue Cuauhtémoc Cárdenas? Su trayectoria y papel en la política mexicana

Foto: Cuartoscuro

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano fue un político mexicano, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), exgobernador de Michoacán y primer jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal elegido mediante el voto ciudadano. También fue candidato a la Presidencia de México en tres ocasiones.

Hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río y de Amalia Solórzano, nació el 1 de mayo de 1934. A lo largo de su trayectoria ocupó distintos cargos públicos y participó en movimientos políticos, entre ellos la creación del PRD.

¿Quién fue Cuauhtémoc Cárdenas y dónde comenzó su carrera?

Durante sus primeros seis años de vida, Cuauhtémoc Cárdenas vivió en Los Pinos, residencia presidencial donde habitó su familia durante el gobierno de su padre.

Estudió el bachillerato en el Colegio de San Nicolás, de la Universidad Michoacana, y posteriormente cursó Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En 1959 comenzó su actividad profesional al frente del Comité de Estudios de la Cuenca del Río Balsas. También participó en proyectos de desarrollo regional y en la construcción de la presa La Villita, entre 1964 y 1969.

De gobernador de Michoacán a candidato presidencial

Su carrera política tomó fuerza en 1976, cuando ganó las elecciones para senador por Michoacán. Cuatro años después, en 1980, fue elegido gobernador de ese estado.

En 1986 participó en la formación de la Corriente Democrática del PRI, movimiento que marcó una nueva etapa en su trayectoria política.

Posteriormente, participó en la creación del Frente Democrático Nacional (FDN), organización que lo postuló como candidato presidencial en las elecciones de 1988.

En 1989 fue uno de los fundadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), organización de la que también fue dirigente nacional.

Cuauhtémoc Cárdenas fue el primer jefe de Gobierno electo del DF

En 1997 ganó las elecciones y se convirtió en el primer jefe de Gobierno del Distrito Federal elegido mediante el voto ciudadano.

Su trayectoria también incluyó actividades internacionales. En octubre de 2003 fue elegido vicepresidente de la Internacional Socialista.

En 2004 presentó, junto con otros autores, un proyecto de nación que fue discutido en más de 40 foros en México.

Ese mismo año renunció al Consejo Nacional y a la Comisión Política Consultiva Nacional del PRD debido a diferencias con resoluciones internas del partido.

Su familia y otros cargos públicos

En abril de 1963 contrajo matrimonio con Celeste Batel, con quien tuvo tres hijos: Lázaro, Cuauhtémoc y Camila.

En 2006 fue nombrado coordinador de los festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana, cargo al que renunció en noviembre de ese mismo año.

Su trayectoria política incluyó tres candidaturas presidenciales, el gobierno de Michoacán, la jefatura de Gobierno del Distrito Federal y su participación en la fundación del PRD.

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