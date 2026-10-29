Muere Cuauhtémoc Cárdenas a los 92 años, líder histórico de la izquierda en México

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y tres veces candidato a la Presidencia de México, murió este miércoles a los 92 años de edad.

Fuentes consultadas por UnoTV revelaron que el ingeniero y político mexicano falleció durante la noche de este miércoles 28 de octubre. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su muerte.

¿Quién fue Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano?

Nació el 1 de mayo de 1934, Cuauhtémoc Cárdenas fue hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río y uno de los principales representantes de la izquierda mexicana.

Ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), comenzó su trayectoria política en 1961. Posteriormente militó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde fue senador y gobernador de Michoacán de 1980 a 1986.

Cuauhtémoc Cárdenas fue tres veces candidato presidencial

Cárdenas compitió por la Presidencia de México en 1988, 1994 y 2000.

Tras su primera candidatura presidencial, impulsó la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), organización política que dirigió entre 1990 y 1993.

En 1997 se convirtió en el primer jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal elegido mediante voto popular, cargo que ocupó hasta 1999.

Su trayectoria política incluyó cargos legislativos, la gubernatura de Michoacán, la dirigencia nacional del PRD y el Gobierno del Distrito Federal.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.