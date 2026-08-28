La Selección Nacional de México llega a Claro Sports

GENERANDO AUDIO...

La Selección Mexicana a través de Claro Sports. Foto: Claro Sports

Claro Sports transmitirá en vivo los partidos de la Selección Nacional de México varonil mayor (categoría senior) durante los ciclos mundialistas 2026-2030 y 2030-2034, como parte de un acuerdo no exclusivo que contempla derechos para televisión de paga y distribución en plataformas digitales a través de las modalidades de pago que ofrecen dichas plataformas a sus usuarios..

Se transmitirán, exclusivamente territorio nacional, aproximadamente 38 encuentros por ciclo, 76 en total. La cobertura incluirá los partidos amistosos del representativo nacional, sus encuentros como local en las eliminatorias mundialistas y los cuartos de final de la Liga de Naciones de CONCACAF.

🇲🇽 Cuando juega México, algo pasa.



La pasión que nos une llega a Claro Sports. Durante los próximos años, acompáñanos a vivir los partidos de la Selección Nacional de México en nuestra señal de TV y Paga Digital.



Encuentros amistosos, eliminatorias mundialistas y los cuartos de… pic.twitter.com/hrxCeWCZRf — Claro Sports (@ClaroSports) August 28, 2026

Las transmisiones comenzarán con las ventanas FIFA de septiembre y octubre de 2026, en las que la Selección Nacional de México se enfrentará a Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile.

“Para Claro Sports es un paso muy importante transmitir los partidos de la Selección Nacional de México durante los próximos ocho años. Este acuerdo fortalece nuestra oferta deportiva digital y nos permite brindar a la afición una experiencia multiplataforma para seguir al equipo nacional”, señaló José Antonio Aboumrad, director de Claro Sports.

🇲🇽 La Selección llega a Claro Sports.



Durante los próximos años, disfruta sus partidos a través de nuestra señal de TV y Paga Digital.



📲 Próximamente, conoce todos los detalles.#CuandoJuegaMexico #AquíPasa #ClaroSports pic.twitter.com/DY8dq6Uaxk — Claro Sports (@ClaroSports) August 28, 2026

Los encuentros estarán disponibles a través de distintos sistemas de televisión de paga que distribuyan el contenido de Claro Sports, así como mediante plataformas digitales.

Los detalles de las modalidades de acceso, su disponibilidad y condiciones serán anunciados próximamente.

Con esta incorporación, Claro Sports fortalece su oferta de contenidos y reafirma su compromiso de acercar a los aficionados a los acontecimientos deportivos de mayor interés.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.