La selección de Uruguay se concentrará en Playa del Carmen para el Mundial 2026

Selección de Uruguay eligió un lugar clave para el Mundial 2026. Foto: AFP|Getty

La selección de Uruguay tomó la decisión de elegir Playa del Carmen en México como su sede de entrenamiento para el Mundial 2026, torneo en el que formará parte del Grupo H junto a España, Cabo Verde y Arabia Saudita.

La determinación será clave para el equipo dirigido por Marcelo Bielsa, ya que busca contar con una ubicación estratégica que garantice confort, tranquilidad y condiciones óptimas para su preparación rumbo a la fase de grupos, en la que intentará avanzar a la siguiente ronda de la justa mundialista.

El Fairmont Mayakoba, la base de Uruguay en México

Según Claro Sports, el sitio elegido por la selección charrúa sería el Fairmont Mayakoba, un complejo hotelero de lujo ubicado en Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo. El inmueble es reconocido por su exclusividad y servicio de alta gama, lo que permitiría al plantel enfocarse en su rendimiento sin distracciones.

El complejo ofrece un ambiente tranquilo y sereno, ideal para el descanso y la concentración de los jugadores antes de sus compromisos mundialistas.

Instalaciones y servicios del complejo

El Fairmont Mayakoba cuenta con 401 habitaciones y suites de lujo, incluidas casitas en la playa y habitaciones sobre la laguna, diseñadas para ofrecer comodidad y privacidad. Entre los servicios destacan:

Mayordomos a disposición de los huéspedes

a disposición de los huéspedes Restaurantes y bares de alta gama

de alta gama Spa completo

Actividades acuáticas

Kids Club

Transporte en botes por los canales de la propiedad

Estos servicios permiten integrar a los huéspedes en el entorno natural de selva y lagunas de Mayakoba, lo que refuerza la sensación de aislamiento y tranquilidad.

El campo de golf “El Camaleón”

El complejo también alberga el campo de golf “El Camaleón”, de 18 hoyos, diseñado por el arquitecto Greg Norman. Este campo ha sido sede de torneos del PGA Tour y del LIV Golf, lo que le otorga un estatus destacado dentro del ámbito deportivo.

Su ubicación entre manglares y el Mar Caribe aporta un entorno natural que contribuye a la concentración y descanso del equipo uruguayo.

¿Dónde jugará Uruguay en el Mundial 2026?

La selección de Uruguay integra el Grupo H, junto a España, Cabo Verde y Arabia Saudita. Sus partidos de la fase de grupos están programados de la siguiente manera:

15 de junio : Uruguay vs. Arabia Saudita , en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida

: Uruguay vs. , en el de 21 de junio : Uruguay vs. Cabo Verde , en el Hard Rock Stadium

: Uruguay vs. , en el 26 de junio: Uruguay vs. España, en el Estadio Akron de Guadalajara

Estos encuentros definirán el futuro del conjunto charrúa en la primera fase del torneo.

