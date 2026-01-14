Real Madrid cae ante Albacete y queda fuera de la Copa del Rey

GENERANDO AUDIO...

Real Madrid perdió en últimos minutos contra Albacete Foto:Jose Breton|NurPhoto|AFP

El Real Madrid quedó eliminado este miércoles en los octavos de final de la Copa del Rey tras perder 3-2 ante el Albacete, equipo de la segunda división del futbol español, en un partido que marcó el debut de Álvaro Arbeloa como técnico merengue, luego del despido de Xabi Alonso el pasado lunes.

El encuentro se definió en tiempo agregado, cuando Jefté Betancor marcó el gol del triunfo para el conjunto manchego al 90+4, apenas tres minutos después de que Gonzalo García había empatado para el Real Madrid al 90+1, lo que desató la celebración en el estadio Carlos Belmonte.

Error defensivo define la eliminación del Real Madrid

La jugada del gol definitivo llegó tras una descoordinación defensiva entre Andriy Lunin y Dani Carvajal, quienes dudaron en la marca sobre Betancor. El delantero del Albacete mantuvo la calma dentro del área y picó el balón para vencer al guardameta y sellar el resultado.

Antes de ese desenlace, el Albacete ya se había adelantado en dos ocasiones, primero con un gol de Javi Villar al 42’ y luego nuevamente por conducto de Jefté Betancor al 82’. El Real Madrid había logrado empatar de manera provisional con un tanto de Franco Mastantuono al 45+3’.

Debut de Álvaro Arbeloa y rotaciones clave

En su primera convocatoria como técnico, Álvaro Arbeloa decidió dejar en Madrid a figuras como Kylian Mbappé, Rodrygo y Jude Bellingham para darles descanso. Además, incluyó a siete canteranos, de los cuales Jorge Cestero y David Jiménez fueron titulares.

El planteamiento no dio resultado frente a un rival que se encuentra en la decimoséptima posición de la segunda categoría del futbol español.

Arbeloa asume la responsabilidad

Tras el partido, el técnico del Real Madrid reconoció su responsabilidad por la derrota.

“Siempre en este club empatar ya es malo, es una tragedia, pues imagínate una derrota así. Es dolorosa y estoy seguro de que todos nuestros aficionados lo sienten, sobre todo contra un equipo de categoría inferior”, declaró.

“Si hay alguien responsable, soy yo. Soy quien ha tomado las decisiones sobre quiénes han jugado y sobre cómo han jugado”, añadió Arbeloa, quien insistió en que la convocatoria fue la adecuada y que ahora toca una recuperación anímica y física del equipo.

Crisis en la Casa Blanca

La eliminación se suma a la crisis que atraviesa el club, luego de perder la final de la Supercopa de España ante el FC Barcelona en Yedá, Arabia Saudita, resultado que derivó en la salida de Xabi Alonso del banquillo.

Dani Carvajal aseguró que el equipo buscará revertir la situación en las competiciones restantes. “Tenemos dos competiciones fantásticas, la Liga española y la Liga de Campeones, en las que vamos a luchar por todo. El equipo no está en su mejor momento”, afirmó.

Cánticos racistas contra Vinícius

Antes del partido, un grupo de aficionados entonó cánticos racistas contra Vinícius, según se observa en un video difundido por el diario AS.

El portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, condenó los hechos en redes sociales: “¡Basta ya de racismo! Esto es bochornoso”, escribió junto a imágenes de lo ocurrido.

Otros resultados de la Copa del Rey

En los otros partidos del miércoles, el Betis avanzó a cuartos de final tras vencer 2-1 al Elche en La Cartuja, mientras que el Alavés derrotó 2-0 al Rayo.

El martes, el Atlético de Madrid también aseguró su pase al vencer 1-0 al Deportivo de La Coruña en Riazor. Por su parte, el FC Barcelona se enfrentará este jueves al Racing de Santander, líder de la segunda división, en territorio cántabro.

