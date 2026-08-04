Rafael Márquez tendrá su primer clásico de la Concacaf: la Selección Mexicana confirma duelo ante EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

Rafael Márquez inicia su nueva era con la Selección Mexicana. Foto: AFP|Cuartoscuro

La Selección Mexicana confirmó que se enfrentará contra Estados Unidos (EE. UU.) el próximo 3 de octubre. El equipo, dirigido por Rafael Márquez, tendrá su encuentro con el equipo de las “Barras y las estrellas” en Glendale, Arizona, en un duelo que se convertirá en el tercer partido de la primera gira del nuevo entrenador al frente del Tricolor, rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

Incondicionales, el #CaminoAl2030 tiene otra prueba para la Fecha FIFA de septiembre/octubre 🫡



Un nuevo capítulo: 🇺🇸🆚🇲🇽



¡Vamos!



Más ✍️: https://t.co/1cTrifKXkD pic.twitter.com/jYsJ0ug96L — Selección Nacional (@miseleccionmx) August 4, 2026

Con este anuncio, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) completó el calendario de los cuatro encuentros que sostendrá México durante la ventana internacional.

El partido ante el equipo estadounidense se disputará entre los compromisos frente a Perú y Chile, añadiendo una nueva edición del llamado clásico de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), al inicio de la era de Rafael Márquez.

Márquez tendrá cuatro partidos en su primera Fecha FIFA

El debut oficial de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana será el próximo 26 de septiembre frente a Colombia, en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland.

Tres días después, la escuadra tricolor enfrentará a Perú, el 29 de septiembre, en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey. Posteriormente, llegará el choque contra EE. UU., el 3 de octubre en Glendale, Arizona, antes de cerrar la gira el 6 de octubre frente a Chile en el Los Angeles Memorial Coliseum.

La FMF también confirmó que, en noviembre, la Selección Mexicana disputará un partido oficial de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-27 en territorio mexicano, aunque el rival, la sede y la fecha serán anunciados más adelante.

México busca mantener el impulso ante EE. UU. en la era de Rafael Márquez

El duelo en Arizona será un nuevo capítulo de una de las rivalidades más importantes de la región. Aunque México mantiene ventaja histórica con 38 victorias, 24 empates y 17 derrotas, además de 149 goles anotados por 93 del conjunto estadounidense, durante varios años el balance reciente favoreció a Estados Unidos.

Sin embargo, el Tri llegará al encuentro después de haber recuperado terreno con dos victorias consecutivas sobre su máximo rival. La primera fue el triunfo 2-0 en un amistoso disputado en Guadalajara, en octubre de 2024; la segunda llegó en la final de la Copa Oro 2025, donde México se impuso 2-1 para conquistar el título.

Esos dos resultados pusieron fin a una racha de siete partidos y casi cinco años sin que México pudiera derrotar a Estados Unidos, devolviéndole al equipo la confianza de cara al inicio del proceso encabezado por Rafa Márquez.

El clásico de la Concacaf, el primer gran examen de Rafael Márquez

Más allá del resultado, el enfrentamiento ante EE. UU. representa la prueba más exigente de la primera concentración de Rafael Márquez como seleccionador nacional.

El técnico mexicano tendrá la oportunidad de comenzar a consolidar una nueva base de jugadores y plasmar su idea futbolística con miras a la Copa del Mundo de 2030, mostrando su técnica y visión para el equipo nacional.

La gira de septiembre y octubre marcará el punto de partida de una nueva etapa para la Selección Mexicana, con cuatro rivales de distinto perfil y un Clásico de la Concacaf que se perfila como uno de los primeros grandes exámenes del proyecto encabezado por el “Káiser”.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.