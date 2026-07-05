México vs Inglaterra: alineación confirmada del Tricolor para los octavos de final del Mundial 2026

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Alineacion del México vs Inglaterra. Foto: AFP

La Selección Mexicana ya tiene definido su once inicial para enfrentar a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, en un duelo que promete ser uno de los más intensos del torneo por el contexto, el escenario en el Estadio Ciudad de México y el momento competitivo de ambas selecciones.

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El técnico Javier Aguirre apostará por una base que ha sido clave en el torneo, manteniendo la solidez defensiva y el equilibrio en medio campo, además de un tridente ofensivo que ha respondido en los momentos importantes.

XI confirmado de México

¡La #Alineación está lista! ⚔️



Más que once, será un país entero que late con el mismo corazón y por la misma razón.



¡El momento es ahora! 🇲🇽#SomosMéxico pic.twitter.com/BzNb6wEWUT — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 5, 2026

En la portería estará Raúl Rangel, arquero que ha sido fundamental en la racha invicta del conjunto tricolor.

En la línea defensiva, México saldrá con Jorge Sánchez como lateral derecho, acompañado por la dupla de centrales conformada por César Montes y Johan Vásquez, dos jugadores que han aportado seguridad en el juego aéreo y liderazgo en la última línea.

Por el sector izquierdo aparecerá Jesús Gallardo, pieza habitual en el esquema de Aguirre por su recorrido y capacidad para incorporarse al ataque.

En el mediocampo, el Tricolor apostará por un equilibrio entre recuperación y generación de juego.

Luis Romo ocupará el sector derecho con labores mixtas de contención y salida, mientras que en el centro estará Erik Lira como eje de recuperación y distribución.

La gran novedad es nuevamente la titularidad de Gilberto Mora, el joven mediocampista de 17 años que ha sorprendido por su madurez táctica, intensidad y personalidad en partidos de alta exigencia.

En el frente ofensivo, México mantendrá su tridente que ha sido determinante en el torneo, por la izquierda estará Julián Quiñones, uno de los jugadores más desequilibrantes del equipo; en el centro del ataque aparecerá Raúl Jiménez, referente en el área y pieza clave en la definición; mientras que por la derecha jugará Roberto Alvarado, encargado de generar desequilibrio en el uno contra uno.

Thomas Tuchel mueve su tablero: así sale Inglaterra ante México

Inglaterra también presenta novedades importantes en su alineación bajo la dirección de Thomas Tuchel, quien apuesta por un once equilibrado pero con peso ofensivo y control en medio campo para contrarrestar el estilo del conjunto mexicano.

Inglaterra saldrá con Jordan Pickford en la portería; en defensa estarán Ezri Konsa, Nico O’Reilly, Marc Guéhi y Jarell Quansah, una línea que mezcla fuerza física y salida limpia desde el fondo.

En el mediocampo aparecerán Declan Rice como pivote principal, acompañado por Elliot Anderson y Jude Bellingham, pieza clave en la generación de juego y llegada al área.

En el ataque, Inglaterra apuesta por velocidad y desequilibrio con Bukayo Saka por un costado, Anthony Gordon por el otro, y Harry Kane como referente en el centro del ataque, encargado de finalizar las jugadas.

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