Vozinha llega a Chile para fichar por Colo Colo; aficionados lo reciben

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Vozinha llega a Chile para unirse a Colo Colo Foto: Reuters

Josimar José Évora Dias, mejor conocido como Vozinha, llegó a Chile para incorporarse al club Colo Colo. Para festejar, el equipo publicó este 3 de agosto imágenes del portero caboverdiano siendo recibido por la afición.

El nombre de Vozinha ganó notoriedad después de demostrar un gran desempeño con la selección de Cabo Verde en el Mundial 2026, destacando su actuación en el empate 0-0 contra España en su debut.

Vozinha llega a Chile

Durante el día de ayer, 2 de agosto, varios seguidores del club se dieron cita en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez para darle la bienvenida. Entre risas, carteles y aplausos, el caboverdiano llegó al país latinoaméricano.

El portero de 40 años se unirá a las filas del equipo chileno una vez que presente los exámenes médicos que se le realizarán en la Clínica Meds.

Por su parte, se sabe que, tras esto, firmará un contrato inicial por seis meses, con la posibilidad de extender el vínculo durante otros 12 meses para la temporada 2027.

El jugador llega como agente libre al equipo de Colo Colo después de su paso por el club G.D. Chaves, de la Segunda División de Portugal.

¿Quién es Vozinha?

Josimar José Évora Dias es un arquero originario de Cabo Verde, nacido el 3 de junio de 1986 y criado por sus abuelos.

“Nunca viví con mis padres. Cuando nací, mi padre estaba haciendo el servicio militar y mi madre siempre tenía que trabajar para salir adelante. Así que crecí con mis abuelos”, señaló a FIFA.

Su nombre está inspirado en el futbolista brasileño que brilló en México 1986, pero es por su apodo de Vozinha como todo el mundo lo conoce.

Debutó en 2009 y ha defendido los colores de su selección desde hace 14 años.

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