Agenda completa del Mundial para este viernes 10 de julio: horarios para ver a España vs Bélgica

GENERANDO AUDIO...

Agenda del Mundial 10 de julio de 2026. Foto: Claro Sports



El Mundial 2026 avanza en los cuartos de final este viernes 10 de julio, en una jornada única donde España y Bélgica buscarán su boleto a las semifinales.

Si no quieres perderte ningún detalle del torneo, el minuto a minuto, los resultados y la mejor crónica, sigue el Mundial a través de Claro Sports, donde encontrarás todo sobre los juegos de este sábado.

Todos los partidos de este viernes 10 de julio

España vs Bélgica

España vs Bélgica

El equipo español se enfrentará a la Selección de Bélgica en los cuartos de final, luego de actuaciones inmejorables frente a los equipos que han dejado en el camino.

“La Furia Roja” solo tuvo un empate en su grupo, se dio cuando jugó contra Cabo Verde, sin embargo, fue contundente y logró derrotar a sus otros dos rivales con marcadores España 4 – 0 Arabia Saudita y España 1 – 0 Uruguay.

Su pase a los octavos de final llegó tras golear 3-0 a Austria. Posteriormente, se enfrentó a Portugal en los cuartos de final, en un encuentro intenso y reñido que ganó por la mínima diferencia. Cabe mencionar que ese duelo marcó el último partido del astro portugués, Cristiano Ronaldo, quien abandonó el terreno de juego entre lágrimas.

Por su parte, Bélgica tuvo un camino más complicado, aunque también dejó actuaciones que marcaron la diferencia sobre el terreno de juego.

En la fase de grupos empató 1-1 con Egipto y 0-0 con Irán. La diferencia llegó en su duelo ante Nueva Zelanda, selección a la que goleó 5-1.

En los dieciseisavos de final protagonizó una agónica remontada para vencer 3-2 a Senegal. El panorama cambió en los octavos de final, donde mostró un claro dominio al golear 4-1 a Estados Unidos.

Fecha y hora de España vs Bélgica ¿Cuándo? Viernes 10 de julio 2026

Viernes 10 de julio 2026 ¿A qué hora? 13:00 horas

13:00 horas ¿En dónde? Estadio Los Ángeles

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.