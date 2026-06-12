Los 5 datos históricos que dejó el debut de México en el Mundial 2026

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Raúl Jiménez, Julián Quiñones y Gilberto Mora. Foto: Reuters | AFP

El Mundial 2026 arrancó este 11 de junio en el Estadio Ciudad de México con el partido entre México y Sudáfrica, encuentro que resultó histórico y te presentamos cinco datos curiosos.

1. La victoria de México en el primer partido

Foto: Reuters

La Selección Mexicana logró su primer triunfo en el Mundial 2026 al imponerse 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural.

Este marcador significó un dato relevante para la historia de la escuadra azteca, pues es la primera vez que México gana en una inauguración de la justa mundialista.

El Tricolor ha participado en ocho ocasiones en encuentros de apertura, en los que había sido derrotado en cinco ocasiones y empatado en otras dos.

Uruguay 1930: Francia 4-1 México

Francia 4-1 México Brasil 1950: Brasil 4-0 México

Brasil 4-0 México Suiza 1954: en esta edición hubo cuatro partidos de forma simultánea. El segundo fue Brasil 5-0 México; se considera parte de la inauguración porque no hubo un único partido inaugural.

en esta edición hubo cuatro partidos de forma simultánea. El segundo fue Brasil 5-0 México; se considera parte de la inauguración porque no hubo un único partido inaugural. Suecia 1958: Suecia 3-0 México

Suecia 3-0 México Chile 1962: al igual que en Suiza, no hubo un único partido inaugural. Se disputaron cuatro partidos de forma simultánea; el segundo fue Brasil 2-0 México, el mismo día de la inauguración.

al igual que en Suiza, no hubo un único partido inaugural. Se disputaron cuatro partidos de forma simultánea; el segundo fue Brasil 2-0 México, el mismo día de la inauguración. México 1970: México 0-0 URSS

México 0-0 URSS Sudáfrica 2010: Sudáfrica 1-1 México

Sudáfrica 1-1 México México 2026: México-2-0 Sudáfrica

2. Raúl Jiménez al fin anota en un Mundial

¡Raúl Jiménez rompe la sequía en Mundiales! | Reuters

El delantero mexicano Raúl Jiménez rompió su racha y finalmente anotó un gol en el torneo. Este dato es relevante si se toma en cuenta que el originario de Tepeji del Río ha participado en cuatro ediciones.

En Brasil 2014 jugó un partido; ingresó de cambio frente a Brasil.

jugó un partido; ingresó de cambio frente a Brasil. Durante Rusia 2018 disputó dos partidos: ante Alemania en fase de grupos y frente a Brasil en octavos de final.

disputó dos partidos: ante Alemania en fase de grupos y frente a Brasil en octavos de final. En el Mundial de Qatar 2022 participó en tres encuentros, entrando como relevo en todos ellos durante la fase de grupos.

3. Julián Quiñones es el primer naturalizado de México que anota en la inauguración de un Mundial

Julián Quiñones marca el primer gol de México en el Mundial | Foto: Reuters

Julián Quiñones hizo historia en este Mundial 2026, debido a que el originario de Magüí Payán, Colombia, marcó el primer gol de la Selección Mexicana en una inauguración mundialista siendo jugador naturalizado.

También, es el segundo naturalizado en anotar con México en un Mundial, solo después de Antonio Naelson “Sinha”, quien marcó en Alemania 2006 con un remate de cabeza frente a Irán en la fase de grupos, bajo la dirección de Ricardo Antonio La Volpe.

La anotación de Quiñones también se convirtió en la tercera más rápida en la historia de México en un Mundial, al marcar en el minuto 9 del partido.

Los dos primeros lugares corresponden a Luis Flores, quien anotó ante Paraguay en el minuto 3 en México 1986, y a Rafael Márquez, quien marcó frente a Argentina en el minuto seis durante Alemania 2006.

Julián Quiñones también fue considerado el jugador más valioso (MVP, por sus siglas en inglés) y recibió de manos del boxeador Canelo Álvarez el galardón de la FIFA en el Estadio Ciudad de México.

4. Gilberto Mora es el jugador más joven de México en participar en un Mundial

Gilberto Mora en el Mundial 2026. Foto: AFP

El jugador Gilberto Rafael Mora Zambrano, del Club Tijuana, también rompió esquemas este jueves al convertirse en el futbolista más joven de México en disputar un Mundial, con apenas 17 años.

Según las listas de los seleccionados, también sería el jugador más joven de esta justa mundialista, lo que contrasta con Craig Gordon, de Escocia, quien es el jugador más veterano, con 43 años.

Este récord no había sido roto desde 1930, según la FIFA, cuando México participó en la Copa del Mundo de Uruguay con Manuel Rosas, quien tenía apenas 18 años y anotó dos goles frente a la selección de Argentina.

5. La tercera ocasión que llega un Mundial al Estadio Azteca

Foto: Cuartoscuro

Se trata del tercer Mundial que llega a tierra azteca, convirtiendo a México en el primer país que alberga este evento en tres ocasiones. Además, el Estadio Azteca ha sido el recinto donde se han realizado las tres inauguraciones, aunque, en esta ocasión, cambió su nombre a Estadio Ciudad de México durante la competencia.

México: 1970, 1986 y la edición conjunta de 2026

1970, 1986 y la edición conjunta de 2026 Brasil: 1950 y 2014

1950 y 2014 Italia: 1934 y 1990

1934 y 1990 Francia: 1938 y 1998

1938 y 1998 Alemania: Alemania Occidental en 1974 y Alemania en 2006

Esta edición se volvió inédita por diversas razones, ya que fue la primera en contar con 48 selecciones nacionales y un nuevo formato de competencia.

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