A Flock of Seagulls vuelve a México: más de 40 años después, su legado en el new wave sigue vigente

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A Flock Of Seagulls. Foto: cortesía

Más de cuatro décadas después de convertirse en uno de los nombres más representativos del new wave y el synth-pop, A Flock of Seagulls volverá a México como parte de su gira por América Latina.

La agrupación británica encabezada por Mike Score se presentará el próximo 2 de octubre en Sala Urbana, en Naucalpan, Estado de México, donde ofrecerá un recorrido por las canciones que marcaron su trayectoria.

Aunque el panorama musical ha cambiado desde que irrumpieron a principios de la década de 1980, la banda continúa ocupando un lugar importante dentro del género que ayudó a popularizar gracias a un sonido basado en sintetizadores, guitarras atmosféricas y una estética que la convirtió en una referencia de la época.

Imagen: cortesía

De una peluquería al fenómeno del new wave

La historia de A Flock of Seagulls comenzó en 1980 cuando el peluquero Mike Score decidió formar una banda junto con su hermano Ali Score y Frank Maudsley, quienes también trabajaban en el mismo oficio. Poco después se incorporó el guitarrista Paul Reynolds, completando la alineación que daría forma al proyecto.

Su primer EP, publicado en 1981, llamó la atención en la escena underground gracias a “Telecommunication”, pero fue un año después cuando el grupo alcanzó notoriedad internacional con el lanzamiento de su álbum debut y del sencillo “I Ran (So Far Away)”.

El videoclip de la canción encontró un aliado en MTV, cuya programación impulsó tanto el tema como la inconfundible imagen de Mike Score, caracterizada por un peinado que terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más recordados de la cultura pop de los años ochenta.

El sonido que trascendió a una generación

Tras el éxito de “I Ran (So Far Away)”, la agrupación consolidó su presencia con temas como “Space Age Love Song”, “Wishing (If I Had a Photograph of You)” y “The More You Live, The More You Love”, canciones que ayudaron a definir el sonido del new wave y del synth-pop durante la década de 1980.

Con el paso del tiempo, el grupo mantuvo actividad, aunque con distintos cambios en su alineación. Mike Score permaneció al frente del proyecto, realizando giras internacionales y manteniendo vivo el repertorio que convirtió a la banda en una de las referencias del género.

Su influencia también trascendió la música. Canciones e imagen de la agrupación fueron retomadas en series de televisión, películas y videojuegos, lo que permitió que nuevas generaciones descubrieran su trabajo décadas después de su aparición.

En 2018, los integrantes originales volvieron a grabar juntos por primera vez desde mediados de los años ochenta para el álbum “Ascension”, mientras que en 2024 la banda publicó “Some Dreams”, su primer disco de estudio con material inédito en más de 19 años.

El vínculo de A Flock of Seagulls con México

La relación de la banda con el público mexicano se remonta a 1993, cuando ofreció su primera presentación en el Gimnasio Juan de la Barrera. Dos décadas después regresó como parte del Regeneration Tour, celebrado en el Palacio de los Deportes en 2013, mientras que su visita más reciente ocurrió en 2023, con una actuación en Monterrey.

Ahora, el grupo volverá a territorio mexicano como parte de una gira latinoamericana, cuya primera parada será la zona metropolitana de la Ciudad de México antes de continuar por Costa Rica, Perú, Brasil, Argentina y Chile.

Un legado que sigue vigente

Pocas bandas pueden presumir una permanencia de más de cuatro décadas sin desprenderse de la identidad que las hizo reconocibles. En el caso de A Flock of Seagulls, su influencia no solo permanece en las canciones que definieron al new wave, sino también en la capacidad de seguir conectando con distintas generaciones.

Con Mike Score al frente de la agrupación y una alineación integrada por Pando, Kevin Rankin y Gordon Deppe, la banda mantiene vivo el sonido que la convirtió en uno de los referentes del synth-pop británico y prepara un nuevo encuentro con el público mexicano, más de 40 años después de haber cambiado el rumbo de la música de los años ochenta.

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