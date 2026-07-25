Cecilia Suárez asegura que los homenajes son una “inyección de amor”

GENERANDO AUDIO...

Cecilia Suárez considera que es un compromiso para continuar. Foto: Alberto Estrada

La actriz Cecilia Suárez fue reconocida en el marco del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF) 2026 y mencionó que los homenajes son una “inyección de amor y de afecto”.

“Es muy bonito recibir y que te llene de gratitud, pero es un compromiso para seguir profundizando, esforzándote e investigando de qué otras formas posibles podemos hacer lo que hacemos”, destacó la actriz en entrevista con Unotv.com.

La carrera de Cecilia Suárez abarca cine, televisión y teatro, y reconoció que nunca pensó que llegaría a este nivel de popularidad y permanencia, algo que toma con humildad.

“Al menos en mi caso (cuando empecé) había mucha osadía, muchas ganas de hacerlo y creo que ni cuenta te das, y eso es lo bonito”, destacó.

Pero también enfatizó que su trayectoria se ha convertido en una ambición por entender más a fondo el ejercicio actoral.

“Para mí es algo apasionante, me gusta averiguar y escuchar de otros procesos creativos actorales y ver por dónde más va este oficio”, señaló.

La evolución del cine mexicano

Cecilia Suárez ha vivido la evolución del cine mexicano a través de los años, desde que protagonizó su primera cinta, “Sexo, pudor y lágrimas” en 1999, una producción que marcó un antes y un después en la cinematografía nacional.

La actriz reconoció que el cine mexicano ha atravesado diversos momentos, en los que ha existido una estrecha relación con los apoyos del Estado, algo que, dijo, “impacta en todo sentido a la producción, desde el ánimo que hay para producir”.

Al recordar el rodaje de la película, señaló que la emoción fue infinita y que decidió enfocarse completamente en el proyecto.

“Recuerdo que detuve todo para que no hubiera un distractor de lo que iba a hacer para esta película”, comentó.

“Había visto el trabajo de Toño Serrano (director) en el teatro, en la tele… había muchos elementos que me parecían maravillosos, así en fan”, recordó la intérprete.

Con casi 30 años de carrera artística, la actriz compartió que uno de los aspectos que más valora de la actuación son esos momentos en los que la creación surge junto a sus compañeros.

“Esos minutos donde la creación se hace presente y florece, y ver nacer las cosas con los compañeros, ya sea en teatro, cine o televisión”, expresó.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.