La Silueta: el sueño colectivo de transformar el ska mexicano desde la autogestión

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La Silueta en el Chopo. Foto: cortesía.

En una época en la que muchos músicos persiguen llenar estadios, sumar millones de reproducciones o firmar con una gran disquera, La Silueta tiene otro objetivo. Después de casi 17 años de trayectoria, la banda originaria de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, sueña con algo distinto: construir una gran colectividad de artistas, periodistas, seguidores y creadores que ayude a transformar la escena del ska mexicano desde la autogestión.

Para Daniel, fundador de la agrupación, el éxito ya no pasa necesariamente por los grandes escenarios, sino por la capacidad de construir comunidad.

“Nuestro sueño es hacer una colectividad grande como la que existía en el inicio del ska”, destaca el guitarrista en entrevista con UnoTV.

La idea es ambiciosa: crear un espacio en el que músicos, periodistas, filósofos, grafiteros y distintas expresiones artísticas puedan encontrarse y generar proyectos en común, tal y como, considera la banda, ocurrió en los orígenes del género.

Casi 17 años haciendo música desde la independencia

La historia de La Silueta comenzó hace casi dos décadas, cuando dos hermanos decidieron hacer música simplemente por la necesidad de expresarse.

“La Silueta es un proyecto que nació ya hace casi 17 años y básicamente empezó todo por hacer música y por expresarnos”, cuenta Daniel.

Desde entonces, la agrupación se ha mantenido como una de las bandas independientes más constantes de la escena ska de México, presentándose en espacios emblemáticos como el Tianguis Cultural El Chopo, el Multiforo Cultural Alicia, el Faro de Oriente y diversos escenarios, además de realizar una gira por Colombia en 2023.

En el camino también han compartido escenario y colaborado con agrupaciones como Panteón Rococó, La Tremenda Korte, Sekta Core y Los Auténticos Decadentes.

“Sin colaboración no hay autogestión”

Para La Silueta, la independencia no significa hacerlo todo solos. De hecho, la banda sostiene una idea que se ha convertido en una especie de filosofía de trabajo: “Sin colaboración no hay autogestión”.

Daniel explica que muchas veces el concepto de autogestión se malinterpreta y se piensa como una lucha individual.

“La autogestión muchas veces se confunde con estar solo contra el mundo, pero no; más bien es encontrar personas que sumen y que empiecen a ser un colectivo”.

Por ello, alrededor de la banda se han sumado personas que colaboran en redes sociales, diseño, producción, arte gráfico e incluso en la elaboración de materiales físicos. Para La Silueta, cada uno de ellos es parte del proyecto.

El sueño ya no es llenar estadios

La agrupación reconoce que en el pasado muchos de los sueños que parecían lejanos terminaron por cumplirse.

“A los dos o tres años pudimos estar en el mismo escenario que Caligaris, que Los Auténticos Decadentes; estuvimos en eventos muy grandes, tuvimos la oportunidad de estar en televisión y en radio”.

Sin embargo, las metas cambiaron con el tiempo.

La Silueta. Foto: cortesía

“No estamos buscando los eventos grandes. Si llegan, claro que son bienvenidos y estaremos muy felices de tocar ante muchas personas”.

Hoy, el verdadero sueño es otro, sostiene Daniel:

“El sueño se está cumpliendo, es tratar de ser totalmente autosustentables”.

La idea de la banda es construir una escena más colaborativa y ayudar a que nuevos artistas puedan desarrollar sus proyectos.

Incluso trabajan en una productora que permita a otras agrupaciones grabar materiales a costos más accesibles: “Lo que queremos es ayudar mucho a nuevos artistas”.

Un disco hecho completamente por ellos

La filosofía de la autogestión también quedó plasmada en “Gracias“, el más reciente material de la agrupación.

El disco representa un logro especial porque todo el proceso fue realizado por los integrantes de la banda.

“Nosotros grabamos, nosotros mezclamos, nosotros masterizamos, nosotros hicimos todo el proceso”, cuenta el guitarrista.

La experiencia les dejó una importante enseñanza, de acuerdo con el músico:

“Nos da un mensaje claro de que no, a lo mejor, necesitamos ya los grandes estudios para poder hacer producciones de calidad”.

El álbum, además, fue bien recibido por el público y logró que algunas de sus canciones fueran consideradas por curadores de plataformas digitales.

Más allá del ska

Aunque el ska es la base del proyecto, La Silueta se ha caracterizado por experimentar con otros géneros.

“Tenemos una base de ska en todas las canciones, pero también coqueteamos con un buen de géneros, desde el reggae hasta el punk”.

La banda también incorpora elementos de rocksteady y otros ritmos, siempre guiándose por las emociones que buscan transmitir.

“Nos guiamos más por los sentimientos de lo que queremos que diga la canción que por el género”, sostiene Dani.

Las letras también ocupan un lugar central en su propuesta musical.

Temas como “Eres tú” exploran el amor desde la sanación personal y la idea de que las personas pueden enamorarse a cualquier edad.

Por su parte, “Aniquilación Mundial” aborda el fenómeno de las guerras desde una perspectiva instrumental y reflexiva.

Lo que viene para La Silueta

La agrupación ya prepara nuevos proyectos. Entre ellos se encuentran dos eventos en los que varias bandas presentarán discos físicos y un box conmemorativo.

También trabajan en una serie de EPs titulada Camaleones, en la que cada entrega estará dedicada a una fusión distinta de géneros.

Además, la banda mantiene el deseo de regresar a Colombia.

“Sueñen en grande”

Después de casi 17 años de carrera independiente, Daniel asegura que la mayor enseñanza de La Silueta es que los sueños pueden hacerse realidad, incluso sin una gran disquera detrás.

“Nosotros somos el claro ejemplo. Nunca hemos tenido una disquera, pero haciendo lo que te toca día a día puedes llegar a muchas cosas y a los objetivos que te pongas”.

Finalmente, el guitarrista deja un mensaje para quienes buscan abrirse camino en la música.

“Sueñen en grande. Del tamaño de los sueños es como ustedes deben de darle duro para que se vuelvan realidad… sigan soñando y luchen por sus sueños”.

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