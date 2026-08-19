Alexandre O. Philippe cuestiona el uso de IA y destaca el valor de los festivales de cine 

GENERANDO AUDIO...

Alexandre O. Philippe durante su visita al festival Doqumenta 2026 Foto: Unotv

La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta cada vez más presente en la industria cinematográfica, aunque para el cineasta y documentalista Alexandre O. Philippe, utilizar esta tecnología no significa necesariamente hacer cine.

El director, conocido por documentales como 78/52 y La gente vs. George Lucas, platicó con Unotv.com durante su participación en el Festival Doqumenta 2026, realizado en Querétaro, sobre el gran potencial de la IA en el séptimo arte.

“El problema es que los humanos vamos demasiado rápido con ella y no estamos tomando en cuenta la ética detrás de su uso”, señaló Alexandre O. Philippe.

El director, guionista y productor suizo-estadounidense, al que muchos reconocen por sus documentales sobre cine o cultura popular, afirma que el riesgo de esta herramienta radica en quienes la utilizan sin tener las bases o el talento necesarios para hacer cine.

“El problema fundamental es que hay mucha gente sin oficio ni talento que ahora dice: ‘Puedo hacer una película solo pidiéndole a la IA’. Eso no es hacer cine”. Alexandre O. Philippe.

Pero también es consciente de que, con el conocimiento cinematográfico necesario, la IA podría convertirse en una gran herramienta: “Si estudias el oficio y quieres trabajar con la IA como una nueva forma de pensar el cine, eso podría ser interesante”.

Lo principal en el uso de esta herramienta es quién se encuentra detrás de ella: “¿Me interesaría ver a un gran cineasta como Terrence Malick o Wim Wenders hacer una película con IA? Sí, porque tienes a un gran cineasta con oficio que puede crear algo con ella”, dijo.

El cine documental como exploración de misterios

La postura de Alexandre O. Philippe sobre la IA también parte de su manera de entender el cine documental, pues asegura que su intención no es necesariamente encontrar una verdad definitiva: “Lo que intento hacer es explorar misterios”.

Es por esto que, para Philippe, el proceso creativo continúa siendo uno de los grandes misterios del cine.

“Cuando preguntas de dónde vienen las ideas, nadie lo sabe. ¿Cómo se convierte una película en algo grande? ¿Por qué una película resuena con la cultura? Sabes, esas son las preguntas misteriosas que intento explorar”, añadió.

La importancia de los festivales de cine

Otro de los puntos de los que habló el cineasta fue la importancia de los festivales, como Doqumenta, que funcionan como un puente para que el cine que no llega a las salas tradicionales pueda encontrar una audiencia.

“El hecho es que, para que una película sea vista, necesitas distribución, y la gran mayoría de las películas que se hacen no la consiguen”, explicó.

Philippe reconoce que muchos documentales no tienen la oportunidad de conseguir una distribución amplia, por lo que los festivales permiten que estas producciones encuentren un público interesado.

“La belleza de los festivales de cine es que ofrecen una plataforma esencial para que esas películas al menos sean vistas por personas que las están buscando”. Alexandre O. Philippe.

Sin embargo, menciona que existen otros retos a los que estas cintas se enfrentan, pues después de su paso por un festival, las obras deben seguir buscando espacios para llegar a los espectadores.

“La industria cambia constantemente, ¿sabes? Hay nuevas formas de distribuir películas, pero el problema es que siempre estás compitiendo contra las grandes plataformas de streaming”, aseguró el director de cine.

Para Alexandre O. Philippe, el cine también encuentra su valor en la posibilidad de acercar a las nuevas generaciones a obras que forman parte de la historia del séptimo arte.

En un momento en el que la tecnología puede crear imágenes y películas, el cineasta defiende la importancia de la mirada de quienes están frente a ellas: “La verdadera alegría es no solo compartir cómo veo una película, sino escuchar cómo la ven los demás”.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.