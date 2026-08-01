Alicia Villarreal atraviesa días complicados: muere amigo cercano y enfrenta disputa legal por embargo

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Alicia Villarreal. Foto: Getty Images



Alicia Villarreal atraviesa un momento complicado tanto en el ámbito personal como legal; pues en medio de una disputa jurídica por un proceso de embargo, la cantante despidió a José Luis Doblado, amigo cercano de la cantante.

A través de redes sociales, Villareal recordó a Doblado, conocido en el medio musical como “Bola” o “El Bola”, y destacó la relación que construyeron a través de los años dentro de la industria.

“Buen viaje, mi querido Doblado. Gracias por tantos años de trabajo, amistad y momentos compartidos. Ya estás junto a mi hermano, reencontrándose allá arriba. Te vamos a extrañar. Descansa en paz”. Alicia Villarreal

En su mensaje, la cantante también hizo referencia a su hermano José Víctor Villarreal, quien falleció en 2009, al señalar que ambos volverían a encontrarse. Tras la publicación, algunos colegas del medio enviaron mensajes de apoyo, entre ellos el conductor y cantante Faisy, quien recordó a Doblado como una persona alegre.

Alicia Villarreal enfrenta problemas legales vinculados a Cruz Martínez

En paralelo, la defensa legal de Alicia Villarreal comentó a la prensa local que la cantante obtuvo un amparo federal para suspender dos procedimientos relacionados con una demanda laboral por más de 11 millones de pesos.

De acuerdo con su abogado, Gerardo Rincón, uno de los procesos ya había derivado en un embargo de bienes, pero la defensa argumenta que la diligencia se realizó en un domicilio distinto al señalado en la notificación legal.

La cantante aseguró que la demanda no corresponde a un trabajador suyo, sino a una persona que laboró con su expareja y padre de sus hijos, Cruz Martínez.

“Esta demanda no es de un trabajador que fue mío, es un trabajador que fue del padre de mis hijos y así me han llevado, es una injusticia”. Gerardo Rincón, abogado de Alicia Villareal

El defensor de Villarreal señaló que el demandante nunca formó parte de su equipo de trabajo y que existen documentos dentro del expediente que, según su versión, la cantante no habría firmado.

Mientras el amparo continúa vigente, los bienes de Alicia Villarreal no podrán ser afectados por estos procedimientos, mientras se define el avance del proceso legal.

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