Andrés Tovar, esposo de Maité Perroni, es vinculado a proceso por presunto fraude: “Defender tu trabajo no puede convertirse en crimen”, respondió

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El productor defendio su proceso. Foto: Cuartoscuro

El productor y conductor mexicano Andrés Tovar fue vinculado a proceso por los presuntos delitos de falsedad de declaración y fraude procesal, por lo que respondió públicamente. A través de un video difundido en redes sociales, aseguró que el caso deriva de una disputa legal que mantiene con Grupo Imagen, compañía en la que trabajó durante varios años.

“Estoy en esta situación por defender mis derechos como autor y productor por obras que fueron creadas desarrolladas, registradas y por cientos horas producidas que nos fueron pagadas”. Andrés Tovar, productor mexicano

El también esposo de Maite Perroni afirmó que la situación se originó tras reclamar derechos relacionados con proyectos televisivos que, según dijo, creó, desarrolló y produjo durante su paso por la televisora.

Andrés Tovar revela el origen de la disputa que lo llevó a ser vinculado a proceso

Mediante una publicación en redes sociales, el esposo de la actriz Maite Perroni señaló que el conflicto surgió a raíz de la defensa de sus derechos de autor y de productor, por lo que rechazó haber incurrido en alguna conducta ilícita.

“Cuando exigir tus derechos se vuelve un delito. La verdad detrás de mi caso contra Imagen Televisión”, expresó al presentar su postura pública.

Según relató Tovar, las diferencias con la televisora comenzaron hace más de dos años. Durante ese tiempo, dijo haber buscado acuerdos mediante conversaciones y negociaciones, pero al no obtener una solución favorable decidió recurrir a instancias civiles para reclamar lo que considera le corresponde por su trabajo.

De acuerdo con el conductor, 14 meses después de presentar dicha demanda, recibió una denuncia penal por presunta falsedad de declaración y fraude procesal.

“Quiero aclarar que una vinculación a proceso no es una sentencia, no significa culpabilidad y no representa una determinación definitiva de los hechos”. Andrés Tovar, productor mexicano

Asimismo, señaló que esta etapa legal únicamente permite que continúe la investigación para que ambas partes presenten pruebas y argumentos ante las autoridades correspondientes.

El productor sostuvo que enfrenta este proceso por exigir el reconocimiento de obras que, asegura, fueron creadas, desarrolladas, registradas y producidas por él, además de señalar que existen pagos pendientes relacionados con esos proyectos.

“Defender tu trabajo y tus ideas no puede convertirse en un crimen”. Andrés Tovar, productor mexicano

Finalmente, Tovar también aseguró que el caso podría sentar un precedente para otras personas que viven de su creatividad, como productores, autores, compositores, escritores, diseñadores y comunicadores.

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