Ángela Aguilar y Christian Nodal reaparecen juntos en reunión familiar… ¡se comen a besos!

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La pareja sigue junta. Foto: AFP

Ángela Aguilar y Christian Nodal compartieron un video en redes sociales donde se les ve dándose un tierno y largo beso durante una celebración privada, mostrando que atraviesan una etapa de cercanía y aparente estabilidad en su relación.

Pese a que hace unas semanas, se rumoraba una separación debido a presuntos problemas entre ambos tras la salida de la canción “Un Vals”, la pareja mostró que a casi un mes de cumplir su segundo aniversario de bodas, su cariño sigue vivo.

Christian Nodal y Ángela Aguilar comparten un tierno beso

La pareja volvió a llamar la atención tras difundirse un video en el que se les ve juntos durante una fiesta por parte de la familia de Nodal, donde también se observa un ambiente relajado y de convivencia.

En el video compartido por Ángela Aguilar en su Instagram, se observa al intérprete de “Pa´olvidarme de ella” besar el cachete de su esposa, mientras esta sonrie. Durante varios segundos, Nodal repite la acción mientras la hija de Pepe Aguilar mantiene la sonrisa; el clip finaliza con ambos abrazandose y sosteniendo sus manos.

Después del festejo, la cantante de “Llorona” publicó una fotografía desde la playa, sin detalles, aunque usuarios en redes especulan que podría tratarse de un viaje a algún punto del norte del país, posiblemente Sonora, estado natal de Nodal.

La imagen fue acompañada con el tema “El muelle de San Blas” de Maná, canción que también ha ganado relevancia recientemente tras la atención mediática que la banda recibió durante la inauguración del Mundial 2026.

¿Por qué surgió el rumor de que Ángela Aguilar y Christian Nodal se iban a separar?

El 17 de abril, el periodista Gustavo Adolfo Infante comentó en su programa “De Primera Mano” que, de acuerdo con “sus fuentes”, la pareja estaría separada. Aunque no presentó pruebas ni detalles, aseguró que el conflicto habría sido lo suficientemente fuerte como para queNodal incluso abandonara el domicilio que compartía con Ángela Aguilar.

Horas más tarde, el periodista Javier Ceriani, afirmó que Nodal habría sido infiel a Ángela Aguilar con una mujer de origen dominicano que reside en Miami, lo que habría agravado el supuesto distanciamiento entre ambos. Sin embargo, para el 15 de abril, ambos artistas reaparecieron juntos en un video montando a caballo.

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