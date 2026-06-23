¡Se vuelve a robar los reflectores! Shakira acude al partido de Argentina en el Mundial y elogia a Messi

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Shakira vio en el estadio los goles de Messi. Foto: AFP

Shakira se robó los reflectores durante el partido de Argentina vs Austria de este lunes cuando fue captada en un palco con sus hijos. Posteriormente, la cantante elogió al futbolista Lionel Messi, quien se convirtió este lunes en el jugador con más goles en la historia de los Mundiales.

La artista de Barranquilla sigue llamando la atención en el Mundial 2026. En esta ocasión, fue vista en compañía de sus hijos, Milan y Sasha, disfrutando de la justa deportiva.

Estuvo presente en el Estadio Dallas, donde pudo presenciar los dos goles de Lionel Messi.

Los argentinos se volvieron locos cuando vieron a Shakira en las pantallas 🇨🇴🇦🇷 pic.twitter.com/ufizyGtz9c — Cambio ♤ (@Caambio_) June 22, 2026

La cantante fue enfocada por las cámaras del estadio en el segundo tiempo, momento en el que se le vio sonriente, saludando al público y enviando besos a los asistentes.

Shakira y sus hijos en el estadio Dallas. Foto: AFP

Asimismo, se viralizaron imágenes del evento en las que su hijo mayor le da un beso en la mejilla. Shakira se mostró sorprendida, pero recibió la muestra de afecto de su primogénito Milan.

¡De manteles largos en el palco! 🏟️✨ Nuestra Shakira no quiso perderse el histórico partido entre Argentina y Austria, y lo vivió de la mejor manera: acompañada de Milan y Sasha.



La familia captada disfrutando del Mundial, apoyando y viviendo la pasión del fútbol como solo… pic.twitter.com/LKae08d0R1 — Shakira Rock N Rules Fan Club Official MX (@ShakiraRNR) June 22, 2026

Shakira elogia el trabajo de Messi

Posteriormente, la intérprete de “Dai Dai” y “Waka Waka” escribió un mensaje en sus historias de Instagram dirigido a Lionel Messi, quien se convirtió en el máximo goleador de los Mundiales de futbol.

Publicación en Instagram de Shakira. Captura: shakira

La famosa cantante publicó: “Muy orgullosa de ti, Leo, y de todo lo que estás logrando por tu familia, tu país y por todos los latinos. Tu entrega y dedicación son ejemplo para muchos. ¡Sigue brillando!”.

Así demostró la admiración que siente por Messi, quien marcó los goles en el segundo partido de Argentina en el Mundial 2026, dándole la victoria a su selección frente a Austria.

Cabe mencionar que Messi superó la marca impuesta por Miroslav Klose, al pasar de 16 goles en Copas del Mundo a 18 anotaciones en la presente justa mundialista.

Por parte de Shakira, cabe recordar que se encuentra en Dallas gracias a su gira por Estados Unidos, “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, la cual continuará en Atlanta el próximo 26 de junio.

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