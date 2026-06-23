Diego Boneta envía mensaje a Luis Miguel tras enterarse de su hospitalización

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Diego Boneta es un actor, cantante y productor. FOTO: Cuartoscuro

Diego Boneta envió un mensaje para Luis Miguel, luego de ser cuestionado por la prensa sobre la salud del intérprete de “Y Sigo”.

Desde hace una semana, trascendió que “El Sol de México” se encontraba hospitalizado tras una intervención quirúrgica, de la cual no ha dado detalles en público. Al momento, se sabe que su novia, la empresaria Paloma Cuevas es quien cuida al cantante.

“La salud es lo más importante… que se recupere”: Diego Boneta manda mensaje a Luis Miguel

Diego Boneta asegura que no tenía conocimiento del estado de salud de Luis Miguel; el actor también comparte cómo se siente luego de terminar su relación con Renata Notni. 💥👀#VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m. por Azteca UNO.

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La mañana de este lunes, 22 de junio, el actor Diego Boneta, quien dio vida a Luis Miguel en su serie, fue abordado por la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde aseguró que apenas en ese momento se enteraba de la noticia. Además, aprovechó para enviar un mensaje de apoyo y desear una pronta recuperación al intérprete de “Te necesito”.

“No tenía ni idea, no tenía ni la más remota idea”. Diego Boneta, actor

Tras escuchar los detalles, el intérprete expresó sus mejores deseos para Luis Miguel y aseguró que lo más importante en estos momentos es que pueda recuperarse.

“Le deseo que se recupere lo mejor, la verdad, no tenía idea de esto; la salud es lo más importante y realmente espero que se recupere pronto”. Diego Boneta, actor

¿Qué se sabe de la salud de Luis Miguel?

De acuerdo con información publicada por la revista Semana, Luis Miguel continúa hospitalizado después de una cirugía programada, aunque su evolución ha sido favorable y los médicos incluso valorarían darle el alta en los próximos días.

Hasta el momento, ni el cantante ni su equipo de trabajo han emitido un comunicado oficial sobre su estado de salud.

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