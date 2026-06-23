Luis Miguel fue dado de alta tras intervención médica en Nueva York y se recupera en México, reporta prensa española

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Luismi ya salió del hospital. Foto: Getty Images

Luis Miguel habría sido dado de alta del Hospital Mount Sinai, en Nueva York, donde permaneció internado una semana tras someterse a una intervención médica el pasado miércoles 17 de junio, reportó la revista española Semana. El medio también aseguró que el cantante viajó a México donde continuará su recuperación.

Durante las últimos días, el estado de salud del cantante generó preocupación entre los seguidores del llamado “Sol de México”, luego que trascendiera que habría sido sometido a una cirugía de emergencia. Sin embargo, no existe una confirmación oficial por parte del cantante o su equipo.

Luis Miguel ya fue dado de alta y se recuperará en México

La revista Semana señaló que el intérprete de “1+1=2 enamorados” habría permanecido en observación en un centro médico de Manhattan, donde evolucionó de manera favorable tras la intervención.

“Todo ha ido bien tras la intervención y Luis Miguel ha abandonado el centro situado en Manhattan”, testificaron fuentes a la revista española.

Tras su salida del hospital, el cantante habría viajado a México, con la intención de mantenerse en un entorno más privado y bajo supervisión médica. De acuerdo con la misma información, Paloma Cuevas viajó con el cantante para acompañarlo durante esta etapa y seguir de cerca su evolución médica.

La presencia de su círculo cercano formaría parte del acompañamiento durante su recuperación, mientras el cantante continúa bajo recomendaciones médicas.

Cabe destacar, que Luis Miguel mantendría su agenda profesional detenida mientras completa su recuperación, ya que el proceso requeriría reposo y seguimiento especializado, según la prensa española.

Hasta el momento, el cantante no ha emitido declaraciones oficiales sobre su estado de salud, al igual que su equipo de trabajo, por lo que la información difundida hasta ahora proviene de reportes de medios internacionales.

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