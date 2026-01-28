ARMY, seguidores de BTS, organizan supuesta “venganza” contra revendedores en redes

GENERANDO AUDIO...

ARMY ha titulado este hecho como “venganza”. Foto: Cuartoscuro

ARMY (colectivo de fans de la banda de K-pop BTS), se ha vuelto viral en los últimos días tras iniciar una campaña para exhibir y denunciar en redes sociales a presuntos revendedores y estafadores de boletos, a quienes acusan de acaparar los accesos para ofrecerlos hasta en el cuádruple de su precio.

El fandom de BTS afirmó haber emprendido una serie de acciones que bautizó como “la venganza contra los revendedores”, dirigidas a quienes ofertan boletos para los conciertos a precios exorbitantes.

Entre las presuntas represalias se incluyen desde inscribir a los revendedores en universidades privadas, hasta exponer supuestas infidelidades y presentar denuncias ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Costo de boletos en sitio de reventa. Captura de pantalla: Viagogo/Stubhub

En 2014 la frase “No te metas con ARMY, ellas están en otro nivel” comenzó a circular, hoy según usuarios es “canon”

El pasado 24 de enero, más de un millón de personas intentaron conseguir boletos para los tres conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros, en la Ciudad de México (CDMX). Sin embargo, los 136 mil 400 accesos disponibles se agotaron en 37 minutos. Poco después, comenzaron a circular anuncios en plataformas como Viagogo y StubHub, donde los boletos se ofrecían hasta cuatro veces más caros que su precio original.

ARMY se venga exhibiendo a presuntos revendedores y estafadores

En redes sociales, la Army organizó una campaña coordinada para identificar a presuntos revendedores, recopilando datos como nombres, números telefónicos y cuentas bancarias que ellos mismos compartían al intentar cerrar ventas.

Esta información fue difundida de manera masiva como advertencia para evitar fraudes.

La movilización fue tal que algunos grupos crearon bases de datos en Excel y guías para reconocer intermediarios sospechosos.

Además, se reportaron acciones de sabotaje digital, como el registro masivo de los datos de revendedores en servicios, instituciones educativas lo que presuntamente causó que las escuelas llamaran en varias ocasiones a los revendedores para ofrecerles sus servicios y que algunos vendedores de boletos fueran inscritos en estas.

En redes sociales circularon capturas de identificaciones oficiales, transferencias y conversaciones usadas por los revendedores durante las negociaciones.

Para verificar esta información, el equipo de Unotv.com contactó a las universidades UVM, UNITEC, IPETH y UVG, instituciones educativas donde presuntamente integrantes de ARMY habrían inscrito a revendedores.

UNITEC, campus Guadalajara, aclaró a este medio que no existen registros de solicitudes de ese tipo y que no es posible inscribir a una persona únicamente con su número telefónico. Por su parte, la UVM señaló desconocer los señalamientos y negó tener acceso a ese tipo de datos. IPETH y UVG no respondieron a la solicitud de información realizada por este medio.

Además, las fans también exhibieron presuntas estafas al momento de intentar comprar boletos, por lo que llamaron a no adquirirlos en reventa, incluso ante el deseo de asistir a los conciertos, con el objetivo de frenar el negocio y reducir el riesgo de fraudes.

¿Qué se sabe sobre la infidelidad de uno de los revendedores que destapó ARMY?

Dentro de Facebook, Instagram y X, se han compartido también diversas publicaciones donde se dice que una ARMY que es ingeniera en Minería de Datos destapó una supuesta infidelidad de un revendedor.

De acuerdo con el relato, la joven intentó contactar un revendedor para la adquisición de un pase; sin embargo, antes de realizar la transacción, descubrió que tenía dos perfiles en los cuales tenía una relación amorosa diferente al otro.

Ante este hecho, la fan de BTS fue con la esposa (la que tenía mayor antigüedad en el perfil) y lo acusó, causando que la mujer dejara al vendedor. Si bien, este relato circula en redes sociales, al momento no se han encontrado pruebas de su veracidad, tal como el presunto caso de evasión fiscal de un vendedor descubierto por una ARMY que supuestamente lo acusó con el SAT.

“Queremos justicia y venganza”: ARMY pide intervención de autoridades

La protesta no se quedó sólo en redes, pues integrantes de ARMY presentaron una petición formal ante la Secretaría de Economía y Profeco, solicitando que, junto con la Comisión Antimonopolio, se investigue el sistema de venta de boletos en México.

Entre las exigencias se encuentran revisar el uso de precios dinámicos, la operación de las filas virtuales, la posible utilización de bots y la falta de mecanismos efectivos para garantizar un acceso justo a los fans.

Cabe destacar, que las acciones de este colectivo han causado una división en redes sociales, pues mientras algunos usuarios admiran a ARMY, otros consideran que su “venganza ha llegado demasiado lejos” al exponer una serie de datos sensibles en la web, pues estas acciones ya se tipifican como delito en la legislatura mexicana.

