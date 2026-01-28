ARMY México contra la reventa: fans de BTS arrasan con hashtags en redes

GENERANDO AUDIO...

EL grupo es tendencia en redes. Foto: Gettyimages

ARMY, grupo de fans de BTS, es tendencia en redes sociales no con uno, sino con diversos hagstags, logrando visibilizar el conflicto que existe entre el fandom, los revendedores y las empresas de venta de boletos.

Esto tras la alta demanda por los conciertos de la banda surcoreana que provocó un colapso en plataformas de venta y, casi de inmediato, la aparición de boletos en reventa con precios inflados, lo que desató la indignación entre las seguidoras.

Lo ocurrido con la venta de boletos de BTS en México no fue un hecho aislado, sino una nueva demostración del poder de organización digital de ARMY, uno de los fandoms más activos y estructurados a nivel mundial según usuarios.

A diferencia de otros casos recientes de reventa en conciertos de artistas internacionales, como Bad Bunny, la respuesta de ARMY fue más coordinada, visible y sostenida de acuerdo con las fans; pues en lugar de limitarse a la queja, el fandom convirtió este acto ilegal en una campaña digital que rápidamente se apoderó de redes sociales, especialmente en X, donde múltiples hashtags comenzaron a posicionarse como tendencia en México.

Entre las etiquetas que impulsaron se encuentran:

#BTS_WORLDTOUR_MEXICOCITY

#NoALosRevendedores

#NoALaReventaBTSMEXICO

#NoALaReventa

#ArmyContraLaReventa

#ARMYUnida

Los cuales fueron utilizados de manera simultánea para denunciar prácticas abusivas, advertir sobre fraudes y presionar a autoridades como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Ticketmaster, a que se abriera una investigación para conocer los casos de reventa y fallas en la plataforma.

De acuerdo con datos obtenidos por Unotv.com, la Profeco contabilizó 8 mil 301 llamadas y correos electrónicos de consumidores que exigieron una exhibición clara de precios y mayor certeza sobre las zonas y asientos disponibles para los conciertos de BTS en México.

Foto: Cuartoscuro

El fandom de BTS es considerado en redes sociales como uno de los más influyentes del mundo debido a su estructura interna, disciplina digital y capacidad de movilización masiva.

Pues, de acuerdo con sus mismos integrantes, ARMY no actúa de forma espontánea, pues organiza horarios, coordina mensajes, replica contenidos estratégicos y mantiene una narrativa común, lo que permite que sus hashtags escalen rápidamente en tendencias.

Este nivel de organización explica, según internautas, por qué, ante la reventa, las fans lograron convertir un problema de boletaje en una conversación nacional. En cuestión de horas, los reclamos pasaron de simples publicaciones aisladas a una protesta digital articulada, con denuncias públicas, peticiones formales y llamados a no comprar boletos fuera de los canales oficiales.

La fuerza del fandom también se explica por su tamaño; pues de acuerdo con el Censo ARMY México 2024, un estudio realizado para conocer la composición, hábitos e intereses de las fans de BTS en el país, en la República Mexicana hay al menos 42 mil 600 ARMYs, lo que da una muestra clara del alcance de esta comunidad.

Si bien, la cifra es alta, de acuerdo con la misma organización ARMY México/BTSchartsMX,el número de seguidoras de BTS en el país es mayor, pues no todas las seguidoras participan en la encuesta. Dicha declaración se comprueba con la demanda de más de 1.1 millones de personas formadas para los 136 mil 400 accesos que se agotaron en 37 minutos en la venta general.

Con base en ese mismo estudio, las entidades con mayor concentración de fans son:

Estado de México Ciudad de México Nuevo León Jalisco Puebla

Esta distribución territorial facilita que las campañas digitales tengan impacto nacional y no se limiten a una sola región.

Si en México hay alrededor de 42 mil ARMYs, ¿cuántas hay en Corea del Sur y el resto del mundo?

La magnitud del fandom ARMY no se limita a un solo país. De acuerdo con el ARMY Census, una encuesta internacional realizada entre fans de BTS en 2020, la comunidad se extiende a más de 100 países y territorios. El estudio recopiló información sobre lugar de residencia, edad, nivel educativo y hábitos de consumo de más de 400 mil participantes alrededor del mundo.

Los propios organizadores aclararon que no todas las ARMY tuvieron conocimiento del sondeo, por lo que las cifras representan solo una muestra del total.

Los resultados posicionan a Indonesia como el país con mayor número de participantes, con más de 80 mil ARMYs, seguido por México (42 mil 819), colocándose entre los primeros lugares a nivel mundial. Estados Unidos, Filipinas, Perú, India, Corea del Sur, Rusia, Brasil y Egipto también figuran entre los países con mayor concentración de fans.

En el caso de Corea del Sur, país de origen de BTS, el censo registró cerca de 15 mil ARMYs, una cifra menor en comparación con naciones de América Latina y el Sudeste Asiático.

¿Por qué ARMY quiere tanto a BTS?

Más allá de la música, las ARMY destacan que BTS representa amor. Dania Eligio, fan del grupo originaria de Monterrey, comentó a Unotv.com que, para ella, estos Idols son sinónimo de mensajes de autoaceptación, salud mental, empatía y resistencia, temas con los que miles de jóvenes se identifican.

“Ellos empezaron desde abajo, por lo que aprecian realmente a un fan, porque gracias a la fama que les dio ARMY salvaron una empresa… ellos quieren a sus fans, por ello escriben canciones para nosotras que nos ayudan a superarnos y recordar nuestro amor propio, ellos no son creídos como otros artistas” Dania Eligio, ARMY

Esa conexión emocional ha transformado al fandom en una comunidad que no solo consume contenido, sino que defiende activamente a la banda y los valores que asocia con ella.

Por ello, cuando sienten que el acceso a los conciertos es injusto o manipulado, la respuesta no es pasiva. Para ARMY, proteger a BTS también implica defender a la comunidad y exigir condiciones equitativas para vivir la experiencia de verlos en vivo.

