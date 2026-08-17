Así fue la última publicación de Hayden Panettiere en Instagram; actriz de “Malcolm” que murió a los 36 años

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Hayden Panettiere publicó una fotografía semanas antes de su muerte Foto: Reuters

Hayden Panettiere, actriz que brilló en series como “Malcolm in the Middle” o “Héroes”, publicó una fotografía en su Instagram tres semanas antes de su fallecimiento, a la edad de 36 años, el pasado 16 de agosto.

Al momento se desconocen las circunstancias exactas en las que la intérprete falleció.

¿Qué dice la última publicación de Hayden Panettiere?

En el post de su red social se puede ver una foto en blanco y negro de ella junto al fotógrafo y director estadounidense Randall Slavin, donde se lee el mensaje: “Buenos momentos y buenos amigos”.

La publicación se llenó al momento de diversos comentarios por parte de amigos y seguidores, quienes dejaron su pésame por la actriz.

La muerte de Hayden Panettiere fue confirmada por la familia a través de un comunicado a ABC News, solicitando privacidad en este momento.

“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una persona extraordinaria, una fuerza de la naturaleza que brindó amor y alegría a quienes la conocieron y a millones de personas que la vieron en pantalla”, mencionaron.

Medios como TMZ o Page Six informaron que agentes se dieron cita en su domicilio después de un reporte a emergencias.

En la llamada al 911 se puede escuchar cómo se le realizan maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque no se ha dado a conocer el motivo de su muerte.

¿Quién fue Hayden Panettiere?

Hayden Panettiere fue una actriz estadounidense que nació el 21 de agosto de 1989, hija de la actriz Lesley Vogel y del capitán del departamento de bomberos Alan “Skip” Panettiere, según su biografía de IMDb.

Brilló en diversos proyectos audiovisuales; muchos la recuerdan como Jessica en “Malcolm in the Middle”, pero también dio vida a Claire Bennet en la serie de NBC “Heroes”.

Otras de las películas en las que formó parte fueron “Remember the Titans”, “Raising Helen”, “Ice Princess” y “Scream 4”.

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