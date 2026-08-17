Pilar Montenegro reaparece en redes tras supuestos problemas de salud

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Pilar Montenegro reaparece en redes sociales Foto: Cuartoscuro

Pilar Montenegro reapareció en redes sociales con una nueva fotografía, luego de que en los últimos días surgieran especulaciones sobre su estado de salud, principalmente a raíz de los reportes del periodista Javier Ceriani, quien aseguró que la cantante se encontraba grave.

En la publicación, hecha el 16 de agosto, se puede ver a la cantante en una selfie, acompañada del mensaje: “Saludos, mis queridos adorados…!!! Un abrazo sincero hasta lo más profundo de sus corazones”.

¿Por qué se creía que Pilar Montenegro se encontraba mal de salud?

La salud de la cantante, que decidió alejarse de la vida pública hace más de 10 años después de formar parte de la agrupación Garibaldi y actuar en varias telenovelas, fue motivo de especulación desde que el comunicador Javier Ceriani la reportó como grave.

En el año 2025, durante su programa de YouTube explicó que tenía “una enfermedad que se va deteriorando minuto a minuto”; incluso mencionó que amigos de la cantante ya se habían despedido de ella.

Posterior a esto, Pilar publicó una fotografía en Año Nuevo donde deseaba buenos deseos a sus seguidores, mientras que en junio de 2026 su compañera en la agrupación Garibaldi, Luisa Fernanda, negó que existieran problemas de salud con Pilar.

En su momento aseguró que había hablado con ella para su cumpleaños: “La verdad que yo sepa no ha estado mal de nada, acaba de ser su cumpleaños el 31 de mayo, o sea, acaba de ser y nada, tranquila, ahorita se iba a ir de viaje a Acapulco”.

Aunque Pilar no ha negado las especulaciones sobre su salud, aún no regresa a la vida pública, pero tras una historia retomada por TV Notas, se piensa que podría anunciar su regreso.

En dicho mensaje se puede leer: “Aún sintiendo que estás en lo más profundo del hoyo, siempre puedes reinventarte y encontrar la manera de volver a salir”.

¿Quién es Pilar Montenegro?

Pilar Montenegro es una cantante y actriz mexicana que decidió retirarse del mundo público. Nació el 31 de mayo de 1972 en Ciudad de México y formó parte de agrupaciones musicales como Fresas con Crema y Garibaldi.

También incursionó en la actuación al formar parte de proyectos televisivos como “Volver a empezar” y “Marisol”. Como modelo, llegó a posar para revistas como Playboy, mientras que como solista brilló con el sencillo “Quítame ese hombre”.

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