“Con el mismo cariño que hace 46 años”: Alex y Chela Lora renuevan sus votos en concierto de El Tri

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El Tri también celebró su 58 aniversario. Foto: Cuartoscuro

Alex Lora y su “domadora”, Chela Lora, renovaron sus votos durante el concierto de El Tri en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, este sábado por la noche.

El momento, que formó parte de su presentación del tour “Adicto al rocanrol”, con el que el grupo celebra su 58 aniversario, fue captado en fotografías y en videos compartidos en redes sociales.

46 AÑOS DE CASADOS.

ALEX Y CHELA LORA.

La ceremonia en el Palacio de los Deportes y bajo los oficios del padre Diego Monroy Ponce. pic.twitter.com/MYJO6Y9VXU — Arturo Zárate Vite (@zarateaz1) July 26, 2026

¿Cómo fue que Alex y Chela Lora renovaron sus votos?

Como reportan distintos medios, la pareja renovó sus votos matrimoniales luego de que la banda interpretara distintos temas como “Oye cantinero” y “Chavo de onda”.

Fue luego de dos horas cuando, junto con un coro, comenzó a escucharse “Maria Sabina” y después un tema religioso. Posteriormente, al escucharse el “Ave María”, la producción instaló un altar blanco.

Ya con Alex y Chela vestidos de blanco frente a más de 15 mil personas, Monseñor Monroy ofició la ceremonia.

“Bendito seas, Dios nuestro, porque ha sido un regalo tuyo recibir a Chela como esposa. Con profunda alegría y gratitud a Dios te entrego este anillo, signo de mi fidelidad y mi amor renovado“, dijo el músico.

“Alex, con el mismo cariño que hace 46 años, te entrego este anillo, signo de mi fidelidad y de mi amor incansable”, respondió Chela Lora.

Posteriormente, El Tri interpretó la canción “Nuestro Amor”.

Pese a que en conferencia de prensa, previa al concierto en el Palacio de los Deportes, Alex Lora adelantó que renovaría sus votos con su esposa, muchos de los asistentes se sorprendieron al ver la ceremonia.

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