La Velada del Año VI: resultados y ganadores de todos los combates entre estreamers y creadores de contenido

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La Velada del Año VI trajo varias sorpresas este sábado. Foto: AFP | Getty Images

La Velada del Año VI de Ibai Llanos reunió en uno de los eventos deportivos de box más esperados del año a creadores de contenido, streamers y artistas en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla, España.

El evento de boxeo amateur contó con 10 combates y presentó una cartelera con algunas de las figuras más populares de internet. La jornada estuvo acompañada por actuaciones musicales y enfrentamientos que dejaron momentos de tensión, emoción y celebración.

La Parce vs Fabiana Sevillano

ACABA EL COMBATE ENTRE FABIANA SEVILLANO Y LA PARCE.



¿Quién es tu ganadora? pic.twitter.com/QICEYO5KT0 — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 25, 2026

La colombiana conocida como La Parce se quedó con la victoria en el primer combate de La Velada del Año 6 tras imponerse ante la española Fabiana Sevillano por decisión dividida.

La pelea comenzó con intensidad, con ambas boxeadoras intercambiando golpes desde los primeros minutos. La representante de Colombia logró tomar ventaja en algunos momentos del enfrentamiento y finalmente se quedó con el cinturón de ganadora.

Cleerss vs Natalia MX

Acaba el combate entre Clersss y Natalia MX.



¿Quién es tu ganadora? pic.twitter.com/Od88bOI0jz — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 25, 2026

La mexicana Natalia MX consiguió una victoria para México al derrotar a la española Cleerss por decisión unánime.

El combate fue parejo desde el inicio, con ambas competidoras mostrando velocidad y resistencia. Natalia logró responder a los ataques de su rival y cerró la pelea con una actuación que fue reconocida por los jueces.

Edu Aguirre vs Gastón Edul

El español Edu Aguirre venció al argentino Gastón Edul por decisión dividida en uno de los combates más esperados de la jornada.

Ambos creadores protagonizaron un enfrentamiento intenso, con intercambio constante de golpes. Tras la victoria, Aguirre celebró el resultado y dedicó palabras de reconocimiento a su rival, además de agradecer a su equipo y seguidores.

Marta Díaz vs Tatiana Käer

Acaba el combate entre Marta Díaz y Tatiana Kaer.



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La española Marta Díaz derrotó a Tatiana Käer por decisión dividida en un combate marcado por la intensidad y la emoción.

Durante la pelea, ambas boxeadoras buscaron imponer su ritmo, aunque Marta logró convencer a los jueces con su agresividad. Tras el resultado, las dos protagonistas protagonizaron un emotivo momento al reconocer el esfuerzo realizado durante la preparación.

ViruZz vs Gero Arias

UNO DE LOS MEJORES COMBATES DE TODAS LAS VELADAS.



🇦🇷 GERO ARIAS ES EL GANADOR DEL COMBATE. pic.twitter.com/nhyFTqlZyC — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 25, 2026

El argentino Gero Arias se llevó la victoria ante el español ViruZz por decisión unánime.

El combate fue uno de los más intensos de la noche, con Arias mostrando mayor contundencia desde los primeros intercambios. Aunque ViruZz intentó reaccionar y mantenerse en la pelea, los jueces determinaron el triunfo del argentino.

Gero Arias se motivó tanto que terminó por lanzar un reto a Jake Paul para enfrentarse en una siguiente pelea.

GERO ARIAS ACABA DE RETAR A JAKE PAUL. pic.twitter.com/UR4iHkKDPs — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 25, 2026

Alondrissa vs Angie Velasco

Acaba el combate entre Alondrissa y Angie Velasco.



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La argentina Angie Velasco venció a la puertorriqueña Alondrissa por decisión unánime.

El enfrentamiento tuvo momentos de intercambio constante, con ambas boxeadoras buscando conectar golpes importantes. Finalmente, la representante argentina logró imponerse y sumar una nueva victoria para su equipo.

Lit Killah vs Kidd Keo

Acaba el combate entre Lit Killah y Kidd Keo.



¿Quién es tu ganador? pic.twitter.com/eHKl7hwwmj — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 25, 2026

El cantante argentino Lit Killah derrotó a Kidd Keo por decisión unánime en un combate que generó opiniones divididas entre los seguidores.

Ambos competidores protagonizaron un duelo cerrado, con momentos de dominio alterno. Lit Killah mostró mayor efectividad durante la pelea y los jueces terminaron otorgándole el triunfo.

Samy Rivers vs RoRo

Acaba el combate entre Samy Rivers y RoRo.



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La española RoRo consiguió la victoria ante la mexicana Samy Rivers por decisión unánime en uno de los combates femeniles más esperados.

La pelea estuvo marcada por el intercambio constante de golpes y la intensidad de ambas participantes. Samy Rivers buscó reaccionar durante los asaltos finales, pero los jueces favorecieron a RoRo.

Plex vs Fernanfloo

Acaba el combate entre Fernanfloo y Plex.



¿Quién es tu ganador? pic.twitter.com/Xlk9Ga7r4x — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 26, 2026

El español Plex derrotó al salvadoreño Fernanfloo por decisión unánime en el combate coestelar de la noche.

Plex mostró mayor potencia durante el enfrentamiento y logró conectar golpes importantes que complicaron a su rival. Fernanfloo resistió hasta el final, aunque los jueces determinaron la victoria del español.

TheGrefg vs IlloJuan

El combate estelar de La Velada del Año 6 enfrentó a los españoles TheGrefg e IlloJuan en el cierre de una noche que estuvo marcada por grandes expectativas.

Ambos competidores protagonizaron un duelo equilibrado, con momentos de dominio para cada lado. IlloJuan logró encontrar espacios en la defensa de su rival y conectó golpes importantes, mientras que TheGrefg también tuvo oportunidades durante el enfrentamiento.

Fue The Grefg quien terminó por llevarse la victoria de la pelea estelar de la noche con una decisión dividida de los jueces, cuatro a uno, a su favor.

Momento emotivo en homenaje a Gaspi

Hubo un momento emotivo en la noche con la presencia de la familia del estreamer fallecido Gaspi en compañía de Ibai Llanos.

Durante el evento fue mostrado un pequeño video para homenajear al youtuber que murió el pasado 14 de junio en un accidente de helicóptero en Brasil cuando se encontraba en compañía del cantante Oliver Tree y el productor Lucas Vignale.

Artistas en las Velada del Año 6

La tarde noche deportiva fue amenizada por los artistas:

Yandel

Juanes

Bad Gyal

Anuel AA

Lucho RK & La Pantera

La sorpresa de la Velada del Año VI fue la aparición de Willyrex quien retó para la Velada del Año 7 a Auronplay.

Hasta el momento no ha sido respondida su petición, pero ha generado una gran expectativa por tratarse de unos de los creadores de contenido más queridos en España.

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