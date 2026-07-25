“No lo tolero”: Katy Perry rechaza que “Firework” esté de fondo en video de ataques militares en la cuenta de La Casa Blanca

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Katy Perry asegura que no autorizó el uso de su tema. Foto: AFP

La cantante Katy Perry expresó su molestia por el uso de su tema “Firework” en un video sobre ataques militares de Estados Unidos publicado en la cuenta de TikTok de La Casa Blanca.

“Estoy profundamente indignada y enojada al ver ‘Firework’ utilizada en la cuenta de TikTok de @WhiteHouse como pista de fondo para imágenes de ataques militares. No aprobé esto, no me lo pidieron y absolutamente no lo tolero”, declaró.

La intérprete, quien mantiene una relación con el exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau, escribió en su cuenta oficial de X (antes Twitter) que no tolera el uso de su canción con las imágenes mostradas.

I am deeply appalled and angry to see “Firework” used on the @WhiteHouse TikTok account as a backing track for video footage of military strikes. I did not approve this, I was not asked, and I absolutely do not condone it.



I wrote this song to be an anthem of hope, healing, and… — KATY PERRY (@katyperry) July 25, 2026

Subrayó que la canción fue concebida como “un himno de esperanza, sanación y fortaleza interior para las personas que atraviesan sus momentos personales más oscuros”.

Destacó que se trata de un mensaje de “autoestima y superación”, el cual, al ser utilizado en ese video, fue “transformado en una banda sonora para la destrucción y la violencia”.

Además, recalcó que ese uso contradice el significado de la canción y aseguró que su música busca “unir a las personas, no celebrar la guerra”.

El video de La Casa Blanca que no gustó a Katy Perry

En la cuenta de TikTok de La Casa Blanca se puede ver un video de apenas nueve segundos con el texto: “Irán ha sido advertido”, el cual acumula más de 6.5 millones de visualizaciones y 633 mil “Me gusta”.

En la parte superior del video aparece la leyenda “Sin clasificar”, acompañada de imágenes en blanco y negro que muestran ataques militares.

Algunos usuarios de redes sociales expresaron su desacuerdo con las declaraciones de Katy Perry, al recordar que en 2013 publicó el video de “Part of Me”, una canción sobre la superación personal, la fortaleza interior y la dignidad tras una ruptura amorosa, en la que aparece realizando entrenamiento militar.

El videoclip fue grabado en el Campamento Pendleton del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, en Oceanside, California, aunque la canción fue lanzada originalmente en 2010.

Otros internautas señalaron que la cantante vendió los derechos de su catálogo musical, mientras que algunos consideraron que Perry está “del lado correcto de la historia”.

Otros artistas también han reclamado el uso de sus temas

Usuarios de redes sociales también recordaron otros casos similares, como el de Kesha, quien en 2026 criticó a La Casa Blanca por utilizar su canción “Blow” en un video de TikTok que mostraba ataques militares.

La cantante calificó ese uso como “repugnante e inhumano”, de acuerdo con información publicada por el diario El País.

Asimismo, mencionaron el caso de Beyoncé, quien reclamó el uso de su tema “Freedom” durante la campaña presidencial de Donald Trump en Estados Unidos sin su autorización.

Las reacciones en redes sociales continúan divididas tras las declaraciones de Katy Perry sobre el uso de “Firework” en el video difundido por La Casa Blanca.

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