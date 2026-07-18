Tom Cruise luce “irreconocible” y comparte adelanto de su aparición en la final del Mundial 2026

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Tom Cruise hace guiño a la final del Mundial 2026. Foto: AFP

Tom Cruise apareció a dos días de la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, ahora con un nuevo promocional de “Digger”, la película que protagoniza bajo la dirección del mexicano Alejandro González Iñárritu, en el que hace un claro guiño al futbol.

A través de sus redes sociales, Cruise, completamente transformado como Digger Rockwell, aparece en un video de apenas 21 segundos.

En el video, se le ve entonando el tradicional cántico de futbol,“Olé, olé, olé…“, mientras domina el balón de la final, el Trionda color dorado con detalles negros y blancos, después el personaje lanza la pregunta “¿Te gusta el fútbol, Maggie?”, a la gatita color blanco del personaje.

Tom Cruise estará en la final del Mundial 2026

La publicación llega apenas unos días antes de que Tom Cruise haga una aparición especial en la ceremonia de clausura de la Copa del Mundo, que se realizará este domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey, minutos antes del partido entre Argentina y España, que definirá al nuevo campeón del mundo.

Aunque la FIFA no ha revelado cuál será exactamente el papel del actor, su presencia forma parte del espectáculo con el que el organismo busca convertir la final del Mundial en un evento similar al Super Bowl, mezclando futbol, música y cine.

La incógnita sobre lo que hará ha salido y es que es durante la ceremonia de los Juegos Olímpicos de París 2024 el intérprete bajó en rapel desde el techo del Estadio de Francia, para recibir la bandera olímpica y emprender un recorrido en motocicleta para simbolizar el rumbo hacia Los Ángeles 2028.

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Tom Cruise se hace presente en el Stade de France para la Ceremonia de Clausura de Paris 2024 para llevar la Bandera Olímpica hacia Los Ángeles 2028#CeremoniaDeClausura #Paris2024 #ParísEsTuyo

EN VIVO: https://t.co/5Fy4hR3Kmx pic.twitter.com/VZYk56N9Bo — Claro Sports (@ClaroSports) August 11, 2024

Aunque el actor es conocido por su audacia y por sus acciones intrépidas, se desconoce si hará un acto arriesgado para esta ocasión o si aparecerá caracterizado como Digger Rockwell para promocionar la cinta.

¿Quién más estará en la ceremonia de clausura?

Tom Cruise no será la única figura internacional presente en el cierre del torneo, la ceremonia previa al encuentro contará con las actuaciones de

Robbie Williams

Laura Pausini

Nicole Scherzinger

Quienes interpretarán el himno oficial del Mundial, además de una participación de Post Malone y del streamer IShowSpeed.

La cantante y actriz Jennifer Hudson será la encargada de interpretar el himno nacional de Estados Unidos antes del silbatazo inicial.

Posteriormente, durante el primer espectáculo de medio tiempo en la historia de una final de la Copa del Mundo, subirán al escenario artistas como Shakira, Justin Bieber, Madonna, BTS, Burna Boy, además de Coldplay, el director de orquesta Gustavo Dudamel y otros invitados especiales, en una producción impulsada por FIFA y Global Citizen.

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Antes de conocer al nuevo campeón, la Ceremonia de Cierre de la Gran Final de #FIFAWorldCup26 nos deslumbrará con un desfile de luminarias internacionales sobre el escenario. ¡Nos preparamos para un… pic.twitter.com/g0PjfQKMza — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) July 17, 2026

¿De qué trata Digger?

La cinta marca el esperado regreso de Alejandro González Iñárritu a una producción en inglés y representa la primera colaboración del cineasta mexicano con Tom Cruise.

En la historia, Cruise interpreta a Digger Rockwell, un multimillonario considerado uno de los hombres más poderosos del planeta,

Él intenta convencer al mundo de que es el único capaz de salvar a la humanidad, mientras enfrenta las consecuencias de una catástrofe que él mismo desató.

La película mezcla sátira, humor negro y drama, con un personaje completamente distinto a cualquier papel que el actor haya interpretado anteriormente.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la impresionante transformación física de Cruise.

Gracias a un elaborado trabajo de prótesis y maquillaje, el actor luce irreconocible como Digger Rockwell, un personaje con sobrepeso, peinado muy distinto al habitual y una personalidad tan extravagante como inquietante.

¿Cuándo se estrena Digger?

Warner Bros confirmó que Digger llegará a los cines de México el próximo 1 de octubre de 2026, mientras que su estreno en Estados Unidos será un día después, el 2 de octubre, incluyendo funciones en formato IMAX.

La película cuenta además con un elenco integrado por Sandra Hüller, Jesse Plemons, John Goodman, Riz Ahmed, Emma D’Arcy, Michael Stuhlbarg y Sophie Wilde, entre otros.

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