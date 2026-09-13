Gala Montes explota vs. Poncho de Nigris y amenaza a Joanna Vega-Biestro

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Foto: Cuartoscuro

Gala Montes arremetió contra Poncho de Nigris y volvió a amenazar a Joanna Vega-Biestro mediante una serie de Historias publicadas en Instagram durante la madrugada de este domingo, días después de su salida de “La casa de los famosos México” 2026.

La actriz respondió a los comentarios que Poncho hizo sobre su estado de salud y su regreso al reality. Además, retomó su enfrentamiento con Joanna Vega-Biestro, unas horas después de que apareciera con un radical cambio de look.

"Gala Montes":

Por comentarios sobre su nuevo look pic.twitter.com/962iiT0LLj — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) September 12, 2026

Gala Montes arremete contra Poncho de Nigris

Gala Montes cuestionó a Poncho de Nigris por opinar sobre su situación personal y puso en duda que el influencer realmente estuviera preocupado por ella.

“¿De cuándo acá tú te vas a preocupar por mí? (…) No me vengas a querer armar un grupito con mi mamá para internarme”.

La actriz también aseguró que Poncho estaría molesto por la relación que ella tuvo con su sobrino, Aldo de Nigris.

Gala también habló de Ring Royale, evento relacionado con Poncho de Nigris, y aseguró que no tiene intención de participar.

“A la v… Ring Royale, no quiero ahí”, agregó.

Las declaraciones llegaron después de que Poncho opinara sobre el regreso de Gala a “La casa de los famosos México” y señalara que consideraba peligroso que una persona con problemas personales ingresara nuevamente a un reality.

Poncho de Nigris responde a Gala Montes

Después de las declaraciones de la actriz, Poncho de Nigris respondió mediante su cuenta de X y aseguró que ya no quiere involucrarse en problemas que no le corresponden.

Sin embargo, dijo sentirse preocupado por Gala y afirmó que, desde su perspectiva, la actriz necesita ayuda y sugirió que “la tienen que anexar”.

Gala me mandó un mensaje muy agresivo, yo solo quería ayudarla porque está sola, va a tocar fondo y al final puede ser demasiado tarde. Esa mujer la tienen que anexar ya, antes que pase algún accidente. De corazón aunque no pida ayuda la tiene que recoger la patrulla espiritual. — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) September 13, 2026

También destacó que “hay que ayudarla a salir de este hoyo” “No me vuelvo a meter en pedos que no son míos, pero siento que ella se puede hacer daño; si necesitan ayuda estamos para sumar”. Poncho de Nigris

Gala Montes vuelve a amenazar a Joanna Vega-Biestro

Además de responder a Poncho, Gala Montes volvió a dirigirse a Joanna Vega-Biestro, con quien mantiene diferencias tras su salida de “La casa de los famosos México” 2026.

El conflicto aumentó después de que Gala mencionara a la hija de la periodista y señalara que podría acudir al kínder de la menor para confrontarla.

Joanna respondió que su hija no tiene relación con el enfrentamiento y advirtió que podría recurrir a acciones legales para protegerla.

En sus nuevas historias, Gala acusó a la conductora de “victimizarse” y aseguró que comenzaría a investigar aspectos de su vida.

“Joanna, deja de victimizarte ahora ‘ay, es que mi hija’, pues deja de meterte conmigo. Es más, me voy a poner a investigar y vamos a sacarte tus trapitos al sol, a ver si sigues”.

Gala también lanzó una expresión en la que habló directamente de una posible agresión física si llega a encontrarse con la periodista.

“El día que te vea te parto tu m…”. Gala Montes, vía Historias de Instagram

Hasta el momento, Joanna Vega-Biestro no ha informado públicamente si ya inició alguna acción legal a raíz de las declaraciones.

Las nuevas publicaciones de Gala se producen días después de su salida de “La casa de los famosos México” 2026.

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