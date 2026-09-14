Ricardo O’Farrill pide empatía por Gala Montes y ella le responde: “Deja de colgarte de mí”

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Gala Montes responde Ricardo O’Farrill. Foto: Cuartoscuro

Gala Montes respondió a Ricardo O’Farrill, luego de que el comediante pidiera empatía hacia la actriz y relacionara su reciente cambio de imagen con un posible brote psicótico.

La polémica comenzó después de que Montes mostró en redes sociales un radical cambio de look, con los costados de la cabeza rapados y un microfleco.

Ante las reacciones, Ricardo O’Farrill pidió evitar que la apariencia de la actriz se convirtiera en motivo de burla y habló sobre su propia percepción de este tipo de cambios durante una crisis de salud mental.

¿Qué dijo Ricardo O’Farrill sobre Gala Montes?

A través de redes sociales, O’Farrill pidió tener empatía con Gala Montes y señaló que una transformación estética puede presentarse durante una crisis de salud mental.

“Durante el brote psicótico inconscientemente uno busca reinventarse, creerse a sí mismo que está en la búsqueda de una etapa”, escribió el comediante.

También describió este proceso como “una faceta del proceso de una enfermedad mental reversible y temporal” y sostuvo que “definitivamente no es un motivo de burla”.

Gala Montes responde a Ricardo O’Farrill

La actriz no recibió de buena manera las declaraciones del comediante y cuestionó que hablara públicamente sobre su salud mental.

En un mensaje publicado en redes sociales, Gala Montes le pidió a O’Farrill que dejara de hablar de ella y lanzó varias críticas en su contra.

“Ya deja de colgarte de algo porque nadie se acuerda de ti. Es lo único que sabemos que te dio un brote”, escribió la actriz.

Montes rechazó que el comediante utilizara su situación personal para explicar su comportamiento o su cambio de apariencia.

Gala Montes y sus recientes polémicas

La respuesta a Ricardo O’Farrill ocurre después de que Gala Montes también protagonizara un enfrentamiento con Poncho de Nigris.

El empresario y actor mexicano sugirió que la actriz debería ser “anexada” por presuntamente consumir drogas. Días antes, también había señalado que Montes “estaba a nada de un brote psicótico”.

Ante estos comentarios, Gala Montes respondió durante un live: “A mí no me van a internar, yo estoy bien y sólo hacen sus películas”.

La actriz también cuestionó que Poncho de Nigris estuviera realmente preocupado por ella y reclamó que se intentara formar un grupo con su mamá para internarla.

¿Qué pasó con Gala Montes en La Casa de los Famosos México?

La polémica ocurre pocos días después de la salida de Gala Montes de “La Casa de los Famosos México”, Montes ingresó al reality el 6 de septiembre como habitante sorpresa, pero permaneció cerca de 48 horas, La producción informó que su salida fue voluntaria.

La actriz ofreció posteriormente una versión distinta, según su relato, pidió un tampón al personal del programa y la falta de respuesta inmediata detonó una crisis de ansiedad, motivo por el que decidió abandonar la competencia.

Después de salir del reality, Montes reapareció en redes sociales desde Las Vegas, donde mostró su nuevo corte de cabello.

Además de sus diferencias con Poncho de Nigris y Ricardo O’Farrill, Gala Montes mantiene un conflicto con Joanna Vega-Biestro, a quien volvió a confrontar recientemente.

La actriz incluso mencionó a la hija de la periodista y señaló que podría acudir al kínder de la menor para confrontarla. Vega-Biestro respondió que su hija no tiene relación con el enfrentamiento y advirtió que podría recurrir a acciones legales para protegerla.

Hasta el momento, Joanna Vega-Biestro no ha informado públicamente si ya inició alguna acción legal por las declaraciones de Montes.

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