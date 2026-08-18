Ninel Conde sorprende al abandonar “Top Chef VIP”: “Lo más importante es mi salud”

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Ninel Conde no ha ofrecido más detalles sobre su salida del programa. Foto: AFP

Ninel Conde abandonó el reality “Top Chef VIP” el pasado domingo 16 de agosto. El anuncio lo realizó justo después de un reto del programa televisivo e indicó que lo hizo por motivos de salud, lo que sorprendió a sus compañeros.

La despedida del programa ocurrió cuando su equipo, conocido como “Mostaza”, ganó la dinámica de “Guerra de Restaurantes”.

La actriz, cantante, presentadora y modelo pidió la palabra para anunciar su salida, dejando atónitos a los presentes.

“No sé si este chapetón yo se lo puedo dar a alguien de mi equipo, porque no puedo continuar en la competencia. Para mí lo más importante es mi salud. Creo que este formato no está diseñado para mí. Lo valoro, los aplaudo por haberlo podido conseguir, pero yo he decidido no continuar. Quiero agradecerles de verdad a todos por su apoyo, pero esto no está diseñado para mí, como físicamente”, dijo ante las cámaras.

Sus compañeros del programa “Top Chef VIP” quedaron muy sorprendidos. Muestra de ello fue la reacción de Lupillo Rivera, quien se quedó con la boca abierta, y Nailea Norvind, quien mostró en su rostro la extrañeza por lo que escuchaba.

Carmen Villalobos, conductora del programa, mostró también su extrañeza con su mirada y expresión.

Aylín Mujica fue otra compañera que se vio sorprendida, así como José Joel y los jueces.

¿“Top Chef VIP” confirma la salida de Ninel Conde?

A través de sus redes sociales, “Top Chef VIP” compartió el video con el texto: “Anuncio importante. Ninel decide retirarse. Whaaaattttt??”

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues muchos escribieron su sentir en la publicación.

Algunas de las más llamativas fueron:

Tenía potencial

Se va mi favorita

Se fue Ninel y con ella muchas recetas ricas y contenido suculento

No Ninel no

No aguantó la presión, poco liderazgo, poca tolerancia, calor y estrés

Y podía llegar lejos, porque cocina muy bien, pero no pudo con la presión del juego

¿Quiénes continúan en “Top Chef VIP”?

Carlos “Caramelo” Cruz

Sheynnis Palacios

Pedro Luis “La Divaza” Figueroa

Aylín Mujica

Mauricio Garza

Diana Haro

Roberto Romano

Gaby Borges

Miguel Arce

Athenea Pérez

Carlos Ferro

Carlos Ponce

Guty Carrera

José Joel

Kelly Ríos

Lupillo Rivera

Nailea Norvind

Nievelis González

Stephanie Salas

Hasta el momento, el “Bombón Asesino” no ha compartido mayores detalles sobre su salida del programa.

Hay que tomar en cuenta que el pasado 14 de agosto se estrenó su docuserie “Ninel Conde: Sin Filtro”, donde cuenta historias íntimas y privadas de su vida.

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