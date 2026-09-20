Ed Sheeran rompe el silencio sobre Gaza en su primer concierto tras polémica con Macklemore

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Ed Sheeran habla sobre la situación en Gaza. Foto: AFP

Ed Sheeran se pronunció públicamente sobre la situación en Gaza durante su concierto del pasado sábado 19 de septiembre en Filadelfia, Estados Unidos, después de las críticas que recibió por la salida del rapero Macklemore de su gira.

El cantante británico, quien hasta ahora había mantenido una postura apolítica sobre el conflicto entre Israel y Palestina, calificó la situación en Gaza como “catastrófica, injustificable y desproporcionada”, de acuerdo con AFP.

“Lo que está sucediendo en Gaza es catastrófico, injustificable y desproporcionado”, dijo Sheeran al inicio de su presentación en el Lincoln Financial Field.

“Nuestros corazones se han roto por el nivel de devastación y pérdida de vidas civiles, de vidas de niños, y la injusticia sistémica que estamos viendo desarrollarse en Cisjordania no puede ser ignorada”, agregó.

Ed Sheeran habla sobre la polémica con Macklemore

El pronunciamiento ocurrió después de varios días de controversia alrededor de la gira estadounidense de Sheeran.

Macklemore, quien participaba como uno de los artistas de apertura del “Loop Tour”, gritó “¡Palestina libre!” durante una presentación en Nueva Jersey a principios de septiembre.

El rapero posteriormente dejó la etapa estadounidense de la gira de Sheeran, luego de que los propietarios de dos de los estadios donde estaban programados los siguientes conciertos cuestionaran su participación tras sus declaraciones a favor de Palestina.

Sheeran negó estar detrás de la decisión y señaló que correspondió al promotor de la gira.

Sin embargo, el cantante británico fue criticado por quienes consideraron que no se había pronunciado frente a la decisión de retirar a Macklemore.

Durante su concierto en Filadelfia, Sheeran también se refirió a las decisiones que tuvo que tomar durante la última semana.

“He tenido que tomar y asumir decisiones difíciles, he cometido errores y lo siento, pero mucho, muchísimo”, expresó, visiblemente emocionado.

Más adelante, dijo que la semana había sido “la más difícil de mi vida” y reconoció que incluso llegó a tener miedo de que algunas personas le lanzaran objetos.

Ed Sheeran se presentó sin artista de apertura

Sheeran comenzó su concierto del sábado por la noche solo sobre el escenario y sin un artista de apertura. Más tarde invitó a cinco músicos, quienes, según explicó, aprendieron sus canciones en apenas tres días.

El cantante les agradeció por acompañarlo durante una semana en la que, según sus propias palabras, “nadie quiere compartir el escenario conmigo”.

Otros artistas que formaban parte de la gira también abandonaron algunos de los conciertos de Sheeran. Entre ellos se encuentra Finneas, conocido por su trabajo junto a su hermana, la cantante Billie Eilish.

A pesar de la controversia, el estadio estuvo prácticamente lleno.

De acuerdo con AFP, los precios de reventa de las entradas registraron una fuerte caída durante la semana. El precio de los boletos más baratos pasó de 123 dólares el lunes a 48 dólares la tarde del sábado.

Protestas propalestinas afuera del concierto

Antes del inicio del espectáculo, manifestantes propalestinos se reunieron frente a una estación de metro cercana al Lincoln Financial Field.

Los asistentes mostraron banderas palestinas y corearon “¡Palestina libre!”. La policía siguió la protesta a distancia y, de acuerdo con AFP, la manifestación se desarrolló de manera pacífica.

🚨 Manifestantes pro-Palestina protestaron frente al concierto de Ed Sheeran en Melbourne, Australia, exigiendo que el cantante se pronuncie sobre Gaza y acusándolo de complicidad por su silencio.



💭 Sheeran, el rey de las baladas inofensivas, ahora se convierte en el villano… pic.twitter.com/Wxv9yMOt14 — WebMty (@webmty_com) September 20, 2026

Algunas personas que acudieron al concierto dijeron que habían dudado en asistir debido a la polémica, pero finalmente decidieron disfrutar de la presentación.

Otros optaron por no entrar al estadio y participar en la protesta.

Brandon Ateke, estudiante de 18 años de la Universidad Brown, dijo a AFP que decidió no acudir al concierto y participar en la manifestación para visibilizar la situación en Gaza.

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