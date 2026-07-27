Karol G, Linkin Park y Pedro Pascal recibirán estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

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Varias estrellas serán plasmadas. Foto: Gettyimages

Karol G, Linkin Park, Pedro Pascal y otros artistas recibirán una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood como parte de la Clase 2027, de acuerdo con ¡billboard!

La lista también incluye a figuras del cine, la televisión, el teatro, la radio y el entretenimiento deportivo.

Karol G encabeza a los artistas musicales reconocidos que recibirán su estrella en Hollywood

El anuncio fue realizado durante una conferencia transmitida desde Funko Hollywood la semana pasada, de acuerdo con la Cámara de Comercio de Hollywood, los homenajeados fueron elegidos entre cientos de nominaciones por el Comité de Selección del Paseo de la Fama.

En la categoría de grabación destacan nombres como:

Según Billboard, ocho de los artistas seleccionados son ganadores del Premio Grammy, entre ellos Karol G, David Guetta, Linkin Park, Lil Wayne y Smashing Pumpkins.

Además, Linkin Park lidera el grupo con seis álbumes que alcanzaron el número uno del Billboard 200, mientras que Lil Wayne suma cinco discos en la cima de esa lista.

Pedro Pascal y las hermanas Fanning también serán homenajeados

En televisión, uno de los nombres más destacados es el del actor chileno Pedro Pascal, conocido por sus participaciones en The Last of Us y The Mandalorian.

Otra de las novedades será el reconocimiento conjunto para Dakota Fanning y Elle Fanning, quienes, de acuerdo con el Paseo de la Fama, se convertirán en las primeras hermanas en recibir este honor de manera simultánea.

En tanto, la actriz Kate Hudson también obtendrá su estrella, una década después de que su madre, Goldie Hawn, y su padrastro, Kurt Russell, fueran reconocidos en el emblemático bulevar de Hollywood.

¿Cuándo serán las ceremonias?

La Cámara de Comercio de Hollywood informó que las fechas de las ceremonias todavía no han sido definidas. Los homenajeados cuentan con un plazo de dos años para programar la develación de su estrella, mientras que cada ceremonia suele anunciarse alrededor de 10 días antes de realizarse.

Peter Roth, presidente del Comité de Selección del Paseo de la Fama, destacó que los integrantes de la Clase 2027 fueron elegidos por el impacto que han tenido en la industria del entretenimiento y por sus contribuciones a nivel mundial.

Lista completa de celebridades que recibirán una estrella en Hollywood

Grabación:

Karol G

David Guetta

Waylon Jennings

Ramones

Grandmaster Flash

Marc Shaiman

Sia

Smashing Pumpkins

Linkin Park

Lil Wayne

Cine:

Cheech & Chong

Idris Elba

Sam Elliott

Elle Fanning & Dakota Fanning

Kate Hudson

Delroy Lindo

Sam Rockwell

Ted Sarandos

Televisión:

David Alan Grier

Lisa Kudrow

Bill Lawrence

Pedro Pascal

Adam Scott

Jeff Probst

Keke Palmer

Raven-Symoné

Teatro, radio y entretenimiento deportivo:

Jo Koy

Nicole Scherzinger

Roberto Bolle

Charlamagne tha God

Jimmy Johnson

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