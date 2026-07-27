¿Le pasó algo a su boca? Vuelven a criticar a Galilea Montijo tras su aparición en “La Casa de los Famosos”

GENERANDO AUDIO...

Internautas señalan que su boca se mueve raro al gesticular. Foto: Getty Images

Galilea Montijo deslumbró en la gala de estreno de “La Casa de los Famosos 2026” con un vestido confeccionado con más de 65 mil microcristales y mil 200 filamentos de luz LED; sin embargo, usuarios de redes sociales volvieron a criticar su rostro.

Distintas publicaciones señalaron que el movimiento de su boca lucía diferente durante la transmisión del reality, “como si se fuera del lado”, particularmente al hablar y gesticular, lo que provocó toda clase de comentarios entre los internautas.

Ya notaron que @GalileaMontijo habla con la boca chueca en la @LaCasaFamososMx ?? pic.twitter.com/WsXP2Va7Mg — rpayanv (@ROBERTOPAYAN6) July 27, 2026

Para sustentar sus observaciones, algunos usuarios compartieron fotografías y videos de la conductora tomados durante el programa.

Mientras algunos usuarios recurrieron al humor y las críticas, otros pidieron dejar de hablar sobre la apariencia física de la conductora.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Galilea Montijo enfrenta este tipo de señalamientos.

"Se le iba de lado’; Galilea Montijo causa preocupación por su boca en estreno de 'LCDLF México' pic.twitter.com/Rp7Mgbe61g — SUCESOS (@Sucesosenlinea) July 27, 2026

¿Qué ha dicho Galilea Montijo sobre su rostro?

En marzo pasado, durante una conversación en el programa “Hoy”, Montijo explicó que se había sometido a un procedimiento para corregir una ligera diferencia entre sus cejas.

“A mí me arreglaron mi cejita, hablando de cirugías. Esta no fue como tal cirugía, sino que me levantaron esta ceja”, destacó la conductora.

Sobre las fotos y las críticas sobre su rostro, Galilea explicó que, en muchas ocasiones, los tratamientos estéticos requieren un periodo de recuperación que no siempre es posible cumplir debido al ritmo de trabajo de la televisión.

“Aquí no da tiempo de desinflamarte”, agregó.

@programa_hoy Nuestra Gali nos cuenta que se hizo unos arreglitos en la ceja. ♬ sonido original – HOY

También mencionó que varias imágenes que han circulado en internet no reflejaban realmente cómo luce, ya que fueron seleccionadas en momentos específicos.

Desde marzo, la actriz ha sido objeto de comentarios sobre la apariencia de su rostro, lo que ha provocado polémica y debate en redes sociales.

Hasta el momento, Galilea Montijo no ha respondido públicamente a las nuevas críticas surgidas tras su aparición en la gala de “La Casa de los Famosos 2026“.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.