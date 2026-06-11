Salma Hayek sorprende en la inauguración del Mundial 2026 con emotivo discurso antes del Mexico-Sudáfrica

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Salma Hayek dio un discurso antes del México vs Sudáfrica | Foto: Reuters

La actriz mexicana Salma Hayek estuvo presente en la ceremonia inaugural de la Mundial 2026, donde ofreció un mensaje de bienvenida que marcó el inicio de la máxima fiesta del futbol en el Estadio Ciudad de México, antes Estadio Azteca.

La veracruzana, quien meses atrás fue nombrada embajadora oficial del torneo, apareció en el centro de la cancha para dirigirse a los miles de aficionados presentes en el inmueble y a los millones de espectadores que siguieron la transmisión alrededor del mundo.

“Los mexicanos estamos muy honrados que sea aquí donde inicia el primer partido. ¡Que viva México y que viva el mundo!”, expresó Salma Hayek .

Hayek también destacó el orgullo de México por ser la sede del partido inaugural de la Copa del Mundo.

La participación de la actriz formó parte de los actos protocolarios organizados por la FIFA para dar inicio a un torneo histórico, ya que por primera vez contará con la participación de 48 selecciones nacionales.

Tras su intervención, se llevó a cabo el desfile de las 48 banderas de las delegaciones participantes, una de las novedades del protocolo implementado por la FIFA para esta edición del torneo.

El acto simbolizó la diversidad y el alcance global de una competencia que se disputa de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá.

Posteriormente Salma representó al país y apareció junto con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino y el Trofeo de la Copa del Mundo.

Gianni Infantino y Salma Hayek. Foto: Reuters

Andrea Bocelli y Ejae interpretan el himno oficial

Andrea Bocelli y Ejae en la inauguración del Mundial | Imagen: Reuters

La ceremonia continuó con la presentación del tenor italiano Andrea Bocelli, quien junto con la cantante surcoreana Ejae interpretó “DNA”, el himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La actuación estuvo acompañada por un despliegue visual sobre la cancha y con las banderas de los países como protagonistas.

En la ceremonia de inauguración también cantaron Shakira, Lila Downs, Maná, Belinda, J. Balvin y Danny Ocean.