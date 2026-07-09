¿Por qué ARMY comenzó a apoyar a Chivas y a denominarse “chivahermana”?

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“Hermana Army ya eres chiva”. Foto: Cuartoscuro

ARMY pasó del K-pop al futbol mexicano; tras el Mundial 2026, las fans de BTS comenzaron a adoptar a Chivas como su equipo en la Liga MX, una tendencia que rápidamente llamó la atención en redes sociales, al grado que el propio club les dio la bienvenida.

Aunque no existe una razón oficial que explique el fenómeno, varios momentos durante el Mundial habrían impulsado el interés de las fans por el conjunto rojiblanco.

¿Por qué las ARMY comenzaron a apoyar a Chivas?

Durante su estancia en México para el Mundial 2026, la selección de Corea del Sur utilizó las instalaciones de Chivas como su campamento base durante el torneo.

En esos días comenzó a circular en redes sociales una imagen que supuestamente mostraba al futbolista Son Heung-min con la camiseta rojiblanca. Sin embargo, posteriormente se aclaró que se trataba de un montaje realizado con inteligencia artificial o mediante edición digital.

Posteriormente, el propio club aprovechó el momento con publicaciones inspiradas en la estética del K-pop para promocionar algunos de sus partidos. Incluso varias fans empezaron a denominar a los jugadores del rebaño como sus “bias” o “ult”, términos asociados a los k-dramas.

como se empieza a stanear a las chivas?

mi bias es la hormiga pic.twitter.com/56rvExJS55 — Nari (@seolyvn) July 9, 2026

Otro elemento que llamó la atención fue Armando González, delantero de Chivas conocido entre la afición como “el Otaku del Gol”, debido a su gusto por el anime, una característica que también fue relacionada por usuarios con la cultura asiática.

Chivas da la bievenida a ARMY a su rebaño

Posteriormente, la cuenta oficial de Chivas decidió sumarse al trend y dar un mensaje dando la bienvenida a las ARMY, las Directioners y las “girlies” que decidieron sumarse a la comunidad rojiblanca.

Bienvenidas las armys, directioners y todas las girlies que ahora son ChivaHermanas 🫶🏻✨



👀 Prepárense que se van a enamorar de este escudo y estos colores 🇦🇹🫰🏻 https://t.co/Wo8mwE00aX — CHIVAS (@Chivas) July 7, 2026

En redes sociales diversos usuarios apoyaron la decisión de ARMY de sumarse al equipo de Guadalajara; pues según internautas “las fans del k-pop son un gran fandom unido que lucha contra las injusticias como el caso de Ticketmaster”.

Aunque no hay evidencia de que todo el fandom de BTS apoye al club, la interacción entre usuarios y las publicaciones del equipo convirtieron esta mezcla entre futbol y cultura pop en una de las tendencias más comentadas tras el Mundial 2026.

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